На прямую субботнюю линию к заместителю председателя облисполкома Виктору Лисковичу поступило более 40 обращений

Эффективность подобных диалогов, когда житель региона может обратиться с по сути любой проблемой, каждый раз во время субботней телефонной линии демонстрирует свою реальную пользу и, если судить по количеству поступающих звонков, находит четкий отклик у людей.

- Строительство в Островце больницы - это масштабный и, безапелляционно важный как для района, так и для области социальный проект. Но определяющее значение будет иметь не только само здание и установленное оборудование, но прежде всего - кадры. Всегда и везде развитие отрасли, благополучие, наконец, здоровье, зависит от профессионалов, опытных людей, - отметил, отвечая на звонок, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. - 40 врачей и еще 100 медицинских работников распределяются в клинику в Островец. И уже заранее думаем над тем, кто прибудет в следующем году сюда. Это постоянный проект и для обеспечения профессиональными кадрами районных центров и в то же время первое рабочее место для молодого специалиста. Успешное функционирование ЦРБ будут обеспечивать и опытные врачи, которых мы подбираем в других организациях здравоохранения по всей стране. Они могут возглавить отделение, расширить собственный опыт в медицинской сфере. В то же время, это обеспечит преемственность поколений в медицине. - отметил, отвечая на звонок,

Еще один вопрос, прозвучавший во время прямой линии, тоже касался медицины, а точнее врачебных комиссий в ходе призывной кампании. Звонившие родители спрашивали, насколько скрупулезно медики дают заключение о "годности" и "не годности" призывников.





- Ежегодно юноши, которые не имеют отсрочки подвергаются детальному осмотру и проверке состояния здоровья. Это крайне важно и для врачей, и для самой структуры вооруженных сил. Служба в армии предусматривает серьезные физические нагрузки, которые человек может быть не готов вынести. Поэтому все отсрочки по медицинским основаниям они именно касаются не просто наличия заболевания, а конкретно исполнения воинских обязанностей. - Пояснила первый заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Наталья Антонович. - Каждый раз мы относимся очень серьезно, чтобы не навредить в первую очередь молодому человеку. Есть нерушимое правило, когда при наличии жалоб у призывника отправляем его на допобследование. Каждый случай рассматривается в комиссии индивидуально.







Из более чем 40 поступивших на прямую линию обращений, несколько человек интересовались и приближающимся теплым сезоном, а именно - детским оздоровлением и досугом. Кроме стационарных лагерей открыты лагеря в живописных местах в районных центрах. Как сюда записаться, какие документы нужны, чем сможет заняться ребенок?





- Сложно найти что-то более важное, чем забота о детях, их благополучии и здоровье. В этом смысле в регионе максимум усилий прикладывается в том числе для организации летнего отдыха детей. Что характерно, это не только стационарные лагеря, но и пришкольные в наиболее живописных местах области. Важно, что больше нет так называемого "отдыха" за просмотром мультфильмов перед телевизором - программы, которые разрабатывают педагоги и аниматоры, охватывают максимум сфер для детского развития и нескучного отдыха - от спортивных игр, походов в театр до овладевания новыми навыками. - подчеркнул Виктор Лискович. - Последние три года мы активно развиваем и обновляем базу в этих живописных школьных лагерях. Сейчас акцент в этом направлении делается на увеличении круглосуточного оздоровления, на весь 18-дневный период. Но все это происходит в комплексе - стационарные лагеря в летний период и пришкольные, лагеря в живописных местах в другое время.





- Буквально через неделю начинаются весенние каникулы и лагеря полноценно заработают. К слову, в детских оздоровительных лагерях в регионе обеспечивается трехразовое полноценное питание. - рассказала первый заместитель начальника главного управления образования облисполкома Галина Курганская. - В этом году мы рассчитываем за счет базы пришкольных предоставить летнее оздоровление для 70 000 детей. Кстати, в этом году и у ребят из областного центра появится такая возможность летнего отдыха. Мы не будем им предлагать совсем уж дальние районы, но Берестовица, Волковыск, Щучин, Зельва, например, и находятся рядом с Гродно и обладают всеми преимуществами отдыха и оздоровления. В сезоне здесь побывают порядка 5 000 детей, в том числе почти 2 000 из Гродно.





Самое ключевое - всю информацию о детских лагерях, сменах, программах и любые детали можно получить непосредственно в учреждении образования или в отделе образования райисполкома.





В целом и в области и в Гродно максимально удовлетворяются запросы родителей на места в детских садах. Но, к сожалению, в микрорайонах новостройках существует вопрос по обеспечению именно шаговой доступности. И строительство новых садов не в полной мере может снять одномоментно этот вопрос. Принимается ряд дополнительных мер. В частности в Гродно - это организация дополнительных маршрутов "Дошколенок" в Ольшанке их четыре. Для того, чтобы родители имели возможность подвести ребенка в отдаленный от дома детский сад. Места предлагают всем. Причем стараются учитывать маршрут родителей утром на работу при выборе мест в саду.





Но и строительство поэтапно расширяет возможности дошкольных учреждений. В 2018-м году сдали четыре детских сада в Щучине, в Новогрудке, в Островце и в Гродно. Продолжается строительство еще двух в Лиде и Островце.





Кстати, прямая линия стала и объектом внимания молодых жителей областного центра. Звонившие спрашивали о возможных изменениях в ЦТ. Все ответы прозвучали максимально четком.



