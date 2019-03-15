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Умерла певица Юлия Началова
16.03.2019 21:51 — Разное | Аргументы и факты
Певица Юлия Началова скончалась. Об этом сообщила ее официальный представитель Анна Исаева.
«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», – написала она в своем аккаунте в
Ранее Исаева сообщала, что Началова перенесла операцию на ноге.
11 марта стало известно о госпитализации певицы. Позже СМИ сообщили, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также отмечалось, что медики оценивали ее состояние как тяжелое.
Юлии Началовой было 38 лет.
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Ранее сообщалось, что артистка перенесла операцию
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