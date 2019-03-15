Умерла певица Юлия Началова

Певица Юлия Началова скончалась. Об этом сообщила ее официальный представитель Анна Исаева.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», – написала она в своем аккаунте в Instagram .

Ранее Исаева сообщала, что Началова перенесла операцию на ноге.

11 марта стало известно о госпитализации певицы. Позже СМИ сообщили, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также отмечалось, что медики оценивали ее состояние как тяжелое.

Юлии Началовой было 38 лет.