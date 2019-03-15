«Открыл Льва Яшина и хоккей». 105 лет со дня рождения Аркадия Чернышева

Аркадий Чернышев стал легендой еще при жизни. Как могло быть иначе, когда он фактически создал хоккей с шайбой в том виде, в каком мы знаем его сейчас. В 1946-м году, сразу после войны, в стране появился новый вид спорта — канадский хоккей. Как в него играть и что делать, толком никто не знал. Футбольные тренеры и наставники в хоккее с мячом с опаской относились к заокеанской забаве, не желая брать инициативу в свои руки, когда создавались первые команды. И только Аркадий Чернышев с огромным энтузиазмом засучил рукава — ему классический хоккей виделся очень перспективным видом спорта.

Работавший в то время с «Динамо» в хоккее с мячом, Чернышев переключался на другой хоккей. Причем он первое время был играющим тренером: сам выходил на лед, сам показывал, что и как. Причем надо понимать, что до СССР еще не дошли в полной мере экипировка и площадки. Это сейчас хоккеисты «вооружены» до зубов, а в 1946-м играли клюшками от хоккея с мячом, защиту на ноги и руки каждый делал кто как мог. Не было и нормальных бортов первое время — там устанавливали невысокие ограждения, которые можно было даже проломить и получить травму. Что очень часто и случалось. А самым распространенным повреждением были синяки от шайб, которые регулярно попадали в незащищенные места.

Аркадий Чернышев вошел в историю советского хоккея как автор первой заброшенной шайбы в чемпионатах страны. Случилось это в матче «Динамо» (Москва) — «Водник» (Архангельск) на 7-й минуте игры (5:1). Всего он провел 11 матчей и забил 4 гола. Бело-голубые в 1947-м году стали первыми чемпионами страны под руководством Чернышева. А лучшим бомбардиром дебютного чемпионата стал игрок ВВС Анатолий Тарасов. Тот самый Тарасов, с которым они напишут славную историю советского хоккея. Вместе они установят рекорд, который вряд ли можно побить в современном спорте. На протяжении девяти лет — с 1963-го по 1971-й сборная СССР под их руководством (Чернышев — главный тренер, Тарасов — помощник) выиграли все международные турниры, в которых принимали участие.



«Хоккей не любит кислые физиономии». Как Анатолий Тарасов стал легендой Подробнее

Вот что впоследствии писал про своего товарища Анатолий Тарасов: «У всякого тренера, наверное, интерес к другому тренеру зависит в первую очередь от того, есть ли у коллеги свои собственные взгляды. Это главное, но, пожалуй, не меньше интересует облик, этика, мораль человека. И всякий раз, когда я размышляю на эти темы, первый, кто в таких случаях приходит на ум, это Аркадий Чернышев. Он никогда и никуда не опаздывает, всегда держит слово. Восхищают его обязательность и пунктуальность, скромность».

Характер Чернышева заслуживает отдельных слов. Его очень любили и хоккеисты. Неслучайно зарубежные журналисты в своих статьях про тренера употребляли выражение «профессор». Так могли называть только умных, неординарных и спокойных специалистов. Он добивался результата не криками, скандалами и плеткой, а индивидуальным подходом к каждому игроку. Те отвечали взаимностью. Более того, с Чернышевым спортсмены не стеснялись делиться какими-то личными проблемами, жизненными сложностями. Они знали — мудрый «профессор» поможет дельным советом. Хотя иногда Аркадий Иванович мог и вспылить. Вот случай, который рассказывал легендарный игрок хоккейного «Динамо» Виталий Давыдов.

— Раньше у футболистов и хоккеистов «Динамо» была общая база — мы жили на первом этаже, они — на втором. Кто-то предложил сыграть в футбол, мы и зарубились. Льва Яшина поставили в ворота за хоккеистов, чтобы много не пропускали. У нас же во всей красе проявил себя Александр Мальцев – такие передачи раздавал, что Константин Бесков, тренировавший футболистов, хватался за голову. А они готовились к турне по Латинской Америке. Так Константин Иванович на полном серьезе говорит Мальцеву: «Сходи к Чернышеву, поговори с ним. Если отпустит, возьмем тебя с собой. Если не получится, вернешься в свой хоккей». Сашка обрадовался, побежал. Но судя по тому, каким он оттуда вернулся, влетело ему от Аркадия Ивановича по первое число. Больше с глупостями не подходил к тренеру.

Удивительно, как долго могли работать друг с другом настолько разные Тарасов и Чернышев. Если первый не всегда даже шутки понимал, то со вторым спокойно можно было обсудить любую тему. Тарасова же боялись. Даже когда команда крупно вела в счете, мог прицепиться по пустяку и напихать. Это игроков раздражало, а за Чернышевым такого не водилось.





Старший тренер Аркадий Чернышев и игроки сборной команды СССР по хоккею, 1970 г. Фото: РИА Новости / Борис Кауфман

Принято считать, что Анатолий Тарасов был тренером-практиком, а Аркадий Чернышев — теоретиком. У каждого были свои функции, обязанности. Многие до сих пор полагают, что оставаясь даже помощником Чернышева, Тарасов играл более важную роль в сборной СССР. Но разве это имеет какое-то значение? Справка биографии Аркадия Ивановича говорит сама за себя: одиннадцать побед на чемпионатах мира и четыре выигранные Олимпиады. А еще Чернышев для футбольного «Динамо» Льва Яшина открыл. Только это совсем другая история…