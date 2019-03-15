Звезда «Звезды». Чем известна певица Юлия Началова

Последнее обновление 16 марта 2019 года

Юлия Началова умерла 16 марта . Певице было 38 лет.

До и после «Утренней звезды»

Вся страна узнала о Юлии Началовой в 1992 году, когда она победила в музыкальном конкурсе «Утренняя звезда». Тогда Юлии было 11 лет, но пением она занималась с самого детства: отец-композитор Виктор Началов учил ее по собственной методике, а уже в пять лет юная певица впервые вышла на сцену.

Придуманный Юрием Николаевым конкурс открыл дорогу на сцену многим музыкантам (среди них были, например, Сергей Лазарев и Пелагея), но Началова оказалась одной из первых. Причем к этому времени она уже и сама сочиняла песни, хотя основу ее репертуара составляли композиции, написанные отцом.

После победы на «Утренней звезде» об одиннадцатилетней певице узнали профессиональные продюсеры. Она даже ездила в туры вместе с уже знаменитой Ириной Понаровской, которая, кстати, тоже исполняла песни Виктора Началова.

А Юлю позвали на телевидение вести популярную передачу «Там-там новости» на канале РТР. В 1995 году Юлия Началова закрепила свой успех, завоевав Гран-при на проходившем в Нью-Йорке международном вокальном конкурсе «Big Apple», где ее соперницей была Кристина Агилера. В том же году вышел и дебютный альбом «Ах, школа, школа». Через десять лет она переиздаст его под названием «Детские песни».

Поход в кино

Впрочем, вторую половину девяностых Началова посвятила не столько карьере, сколько образованию: после окончания 9 класса она поступила в Гнесинское музыкальное училище. Но в 1997 году она напомнила о себе поклонникам, выпустив сингл «Герой не моего романа», который стал ее визитной карточкой на долгие годы.

Например, когда в начале нулевых Юлия стала сниматься в кино, одной из ее первых работ была лирическая комедия «Герой её романа». Но фильмография у певицы, в принципе, скудная: помимо «Героя…», она снялась в сериале «Бомба для невесты», а в 2005 вышел новогодний мюзикл «Три мушкетера», в котором она играла Констанцию.

Телевидение и альбомы

В 2004 году Началова приняла участие в четвертом сезоне шоу «Последний герой». В этом сезоне также соревновались Жанна Фриске, Влад Сташевский, Децл, Николай Дроздов, Макс Покровский. Впрочем, победить или хотя бы выйти в финал Началовой не удалось: более того, она ушла из проекта первой, когда узнала о «заговоре» против звездных участниц.

Через некоторое время Юлия сумела вернуться в шоу-бизнес. Певицу пригласили вести передачу «Субботний вечер» вместе с Николаем Басковым, в 2005 она перевыпустила дебютный альбом и записала новые песни для «Музыки любви». В последующие годы она выпускала пластинки достаточно регулярно. В 2010 Началова записала англоязычный альбом «Wild Butterfly», который стал возможен благодаря сотрудничеству с американским продюсером Уолтером Афанасьевым. Песни с этого альбома вошли в концертную программу «Непридуманные истории. Бенефис», которую Началова подготовила для выступлений в ГЦКЗ «Россия».

Началова училась в ГИТИСе, участвовала в различных шоу, — например, во втором сезоне шоу перевоплощений «Один в один» на канале «Россия 1» — выпускала новые песни и пластинки. В этом году она стала наставником в пятом («народном») сезоне все того же шоу «Один в один» на канале «Россия 1».