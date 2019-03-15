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Умерла певица Юлия Началова
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, о госпитализации которой ранее сообщалось в СМИ, сообщила о ее кончине в субботу вечером.
"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала пиар-директор певицы Анна Исаева в инстаграме.
"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из других источников.
Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что Началова была госпитализирована в тяжелом состоянии и что ей была сделана операция.
38-летняя певица записала несколько альбомов, снималась в кино, принимала участие в телепрограммах.
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Пиар-директор певицы Юлии Началовой, о госпитализации которой ранее сообщалось в СМИ, сообщила о ее кончине в субботу вечером. "Час назад перестало биться сердце...
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