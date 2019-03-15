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В Минске всю неделю теннисисты-любители будут бороться за лидерство в рамках состязаний Royal Cup Open
Новости Беларуси. Теннисисты любители всю ближайшую неделю будут выяснять, кто же лучший в рамках состязаний Royal Cup Open. В эти дни в Минске проходят сразу два турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Мужчины сражаются в категории челлендж, это средний уровень мастерства, а пары соревнуются в смешанном формате микстов. Это, пожалуй, наиболее любопытный разряд соревнований: кто-то из напарников знает друг друга уже много лет, но помимо сыгранных и опытных дуэтов есть и те, кто встал в пару буквально накануне турнира.
Денис Садовский, организатор соревнований:
Миксты начали соревнования только сегодня, а вот у мужчин позади уже квалификационные матчи, 15 марта началась борьба в основной сетке. Организаторы говорят, что еще на стадии отбора состязания принесли много сюрпризов, а это значит, что уровень конкуренции растет.
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В Минске всю неделю теннисисты-любители будут бороться за лидерство в рамках состязаний Royal Cup Open
Новости Беларуси. Теннисисты любители всю ближайшую неделю будут выяснять, кто же лучший в рамках состязаний Royal Cup Open. В эти дни в Минске проходят сразу два турнира,...
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