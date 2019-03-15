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Волейбол. Артем Кудряшов: «Первые две партии хорошо сыграли, а третью провалили. Пришлось показать характер»

16.03.2019 21:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В эти выходные проходят четвертьфинальные поединки мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Артем Кудряшов: «Первые две партии хорошо сыграли, а третью провалили. Пришлось показать характер»

16 марта состоялись 2 игры. «Шахтер» дома обыграл «Западный Буг» – 3:0. В Минске же встретились «Строитель» и «РГУОР-2001». Первую и вторую партии подопечные Александра Сингаевского взяли без труда, а вот в третьей чаще выступали в роли догоняющих. РГУОР пользовался ошибками соперника, однако до 4 партии дело так и не дошло: волейболисты «Строителя» собрались и выиграли третий сет: 26:24.

Волейбол. Артем Кудряшов: «Первые две партии хорошо сыграли, а третью провалили. Пришлось показать характер»

Волейбол. Артем Кудряшов: «Первые две партии хорошо сыграли, а третью провалили. Пришлось показать характер»

Артем Кудряшов, нападающий волейбольной команды «Строитель»:
Мы немного расслабились. Где-то делали свои ошибки, где-то недооценили соперника. Первые две партии хорошо сыграли, а третью провалили. Пришлось показать характер. В команде хорошие и опытные игроки, знали, что придется нелегко с ними. В третьей партии это и проявилось.

Волейбол. Артем Кудряшов: «Первые две партии хорошо сыграли, а третью провалили. Пришлось показать характер»

17 марта серия четвертьфиналов продолжится. В Гомеле БАТЭ-БГУФК сыграет против «Энергии», а «Легион» дома примет «Марко-ВГТУ».
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В эти выходные проходят четвертьфинальные поединки мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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