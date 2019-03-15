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Волейбол. Артем Кудряшов: «Первые две партии хорошо сыграли, а третью провалили. Пришлось показать характер»
Новости Беларуси. В эти выходные проходят четвертьфинальные поединки мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
16 марта состоялись 2 игры. «Шахтер» дома обыграл «Западный Буг» – 3:0. В Минске же встретились «Строитель» и «РГУОР-2001». Первую и вторую партии подопечные Александра Сингаевского взяли без труда, а вот в третьей чаще выступали в роли догоняющих. РГУОР пользовался ошибками соперника, однако до 4 партии дело так и не дошло: волейболисты «Строителя» собрались и выиграли третий сет: 26:24.
Артем Кудряшов, нападающий волейбольной команды «Строитель»:
17 марта серия четвертьфиналов продолжится. В Гомеле БАТЭ-БГУФК сыграет против «Энергии», а «Легион» дома примет «Марко-ВГТУ».
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Волейбол. Артем Кудряшов: «Первые две партии хорошо сыграли, а третью провалили. Пришлось показать характер»
Новости Беларуси. В эти выходные проходят четвертьфинальные поединки мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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