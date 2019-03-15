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Локомотив загорелся во время движения в Столинском районе

16.03.2019 21:42 — Разное | БелТА  
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Локомотив загорелся во время движения в Столинском районе
Фото Следственного комитета

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе во время движения загорелся локомотив грузового состава. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел 16 марта примерно в 16.00. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС возгорание локализовали. Машинист и его помощник не пострадали.

"Столинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следователи продолжают работу на месте происшествия. Все обстоятельства выясняются", - отметил Дмитрий Иванюк.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе во время движения загорелся локомотив грузового состава. Следователи выясняют обстоятельства происшествия,...
 
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