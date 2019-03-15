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Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья

16.03.2019 23:04 — Разное | СТВ  
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Новости России. 16 марта скончалась певица Юлия Началова. За неделю до этого исполнительница была госпитализирована и все это время врачи боролись за ее жизнь.

Ей было 38 лет. Умерла певица Юлия Началова (здесь подробнее).

Она родилась в семье композитора и с раннего детства занималась музыкой и выступала на сцене. В 9-летнем возрасте приняла участие в конкурсе «Утренняя звезда». С годами певица набирала популярность. На ее счету семь альбомов и хиты «Герой не моего романа», «Между мной и тобой». Девушка также снималась в кино и была телеведущей.

У Юлии Началовой осталась 12-летняя дочь.

Коллеги выразили свои соболезнования в связи со смертью исполнительницы. По их словам, эта новость просто шокировала.

Сергей Лазарев

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья

Ирина Дубцова

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья
 

Наталья Подольская

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья

Максим Галкин

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья

Юлия Высоцкая

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья

Александр Жулин

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья

Зара

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья

Настасья Самбурская

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья

Стас Пьеха

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья
 
Теги: Новости
 
 
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Новости России. 16 марта скончалась певица Юлия Началова. За неделю до этого исполнительница была госпитализирована и все это время врачи боролись за ее жизнь. Ей...
 
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