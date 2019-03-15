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Иван Здонюк представит Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019»

16.03.2019 22:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стало известно имя представителя Беларуси на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019».

Об этом сообщается в официальной группе «Славянский базар в Витебске» в соцсетях.

Беларусь на конкурсе представит Иван Здонюк из Минска. В отборочном туре он занял первое место и получил право на участие в конкурсе исполнителей.

Иван Здонюк:
Друзья, это невероятные эмоции. Я в шоке сейчас пребываю. Хочу сказать благодарность всем зрителям и членам жюри, потому что это невероятные эмоции, когда ты приезжаешь сюда. Здесь такая организация крутая. Хочу сказать, что встретимся с вами в Амфитеатре в Витебске. До встречи.

Иван Здонюк представит Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019»
Фото: vk.com/festivalvitebsk

Отбор проходил в Орше. По словам его организаторов, теперь победителей ждет несколько месяцев «кропотливой и усердной работы, чтобы быть лучше всех на сцене Летнего амфитеатра».

16 марта также стало известно имя представительницы Беларуси на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар-2019». В конкурсе примет участие Ксения Галецкая.

Как проходили отборочные туры и что говорят участники (читайте здесь).
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 74
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Новости Беларуси. Стало известно имя представителя Беларуси на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». Об этом сообщается в официальной группе...
 
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