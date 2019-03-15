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Иван Здонюк представит Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019»
Новости Беларуси. Стало известно имя представителя Беларуси на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019».
Об этом
Беларусь на конкурсе представит Иван Здонюк из Минска. В отборочном туре он занял первое место и получил право на участие в конкурсе исполнителей.
Иван Здонюк:
Отбор проходил в Орше. По словам его организаторов, теперь победителей ждет несколько месяцев «кропотливой и усердной работы, чтобы быть лучше всех на сцене Летнего амфитеатра».
16 марта также стало известно имя представительницы Беларуси на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар-2019». В конкурсе примет участие Ксения Галецкая.
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Новости Беларуси. Стало известно имя представителя Беларуси на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». Об этом сообщается в официальной группе...
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