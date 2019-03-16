Волейболистки «Минчанки» потерпели 15-е поражение в российской суперлиге

Волейболистки «Минчанки» потерпели 15-е поражение со старта суперлиги открытого чемпионата России.



Фото: cev.eu

16 марта в гостях белорусская команда в трех партиях проиграла одному из лидеров суперлиги калининградскому «Локомотиву». Это 5-е кряду поражение «Минчанки».

«Локомотив» — «Минчанка» — 3:0 (25:21, 25:23, 25:20)

Поединок продолжался 1 час 19 минут.

Очки в составе «Минчанки» набирали Екатерина Сокольчик (13), Анна Калиновская (12), Богдана Анисова (8), Надежда Столяр (8), Оксана Ковальчук (6), Вера Саликова (3).

С 19 очками в 21 матче «Минчанка» остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги. Отставание от зоны плей-офф составляет 3 балла.

Завершат минчанки регулярный чемпионат 24 марта домашним матчем против саратовского «Протона», который не выиграл ни одного поединка и с 3 очками в 20 встречах занимает последнее место.