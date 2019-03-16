«Барыс» и «Автомобилист» сравняли счет в сериях во 2-м раунде Кубка Гагарина

16 марта прошли вторые матчи в полуфинальных сериях Восточной конференции в Кубке Гагарина.



Фото: khl.ru

Победитель регулярного сезона на Востоке екатеринбургский «Автомобилист» после поражения в первой встрече через день сумел взять верх над уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Шайбы: 1:0 — Белоусов (Кучерявенко, Литовченко, 9.24, в большинстве), 2:0 — Да Коста (Голышев, 26.44). Броски: 41−25 (17−9, 11−7, 13−9). Силовые приемы: 24−33 (7−5, 6−15, 11−13). Штраф: 12−35.

Николай Цулыгин (главный тренер «Салавата Юлаева»):

— Хорошая, боевая игра, можно сказать, зеркальное отражение вчерашней. Они забили в большинстве и удержали этот счет до конца. Мы ничего не смогли сделать с их обороной и вратарем.

— Не считаете, что Панин подвел команду?

— Там было столкновение, он не целенаправленно шел и бил в голову. Такое случается. В той игре попало у них, в этой — у нас. Такое бывает. Есть защитники, которые играют плотно, в тело. Игровой момент. К сожалению, Панин попал в голову и за это получил наказание, — цитирует наставника официальный сайт КХЛ.

Андрей Мартемьянов (главный тренер «Автомобилиста»):

— Отдельное спасибо команде, сегодня в обороне ребята пластались. Коваржа — с сухим матчем. Подготовились неплохо, хорошая плотная оборона была. Сделали выводы после первого матча и то, откуда идет угроза, мы прикрыли. В атаке довольно неплохо получилось, много бросков, но счет… Нужна была просто победа. И мы ее сегодня добились.

— Можно ли сказать, что «Автомобилист» перехватил психологическое преимущество?

— Ни в коем случае, никакой психологической победы не одержано. Серия до четырёх побед. Команды равны по игре, по мастерству, практически по всем линиям. Я думаю, это будет тяжелая серия, — уверен рулевой «Автомобилиста».

Счет в серии стал равным, теперь два следующих поединка пройдут 18 и 20 марта в Уфе.

В другой паре казахстанский «Барыс» под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки после неудачи в стартовом поединке серии в Астане выиграл у омского «Авангарда».

«Барыс» — «Авангард» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

Шайбы: 1:0 — Блэйкер (Сведберг, 29.41, в большинстве), 2:0 — Бойд (Гренц, Шалапов, 34.01), 2:1 — Шумаков (Бек, 44.06, в большинстве), 3:1 — Боченски (Кормье, 46.17, в большинстве), 4:1 — Бойд (Михайлис, 54.04, в большинстве), 4:2 — Франсон (Михеев, 58.52, в большинстве). Броски: 35−38 (7−10, 20−9, 8−19). Силовые приемы: 29−38 (13−12, 9−14, 7−12). Штраф: 10−10.

Сразу пять из шести шайб в этом матче были заброшены в большинстве. Причем на 47-й минуте Брэндону Боченски удалось реализовать удаление омича Алексея Емелина всего через 2 секунды!

«Авангард», в первом круге плей-офф всухую расправившийся с прошлогодним обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом», потерпел первое поражение в нынешнем нокаут-раунде.

Боб Хартли (главный тренер «Авангарда»):

— Три периода — как будто три разные игры. В первом мы имели преимущество, могли забивать, но это не получилось. Во втором соперник реализовал свои шансы, повел в счете 2:0. После этого в третьем периоде мы пытались догнать, пытались создавать моменты, забивать. Но соперник опять же реализовал свой шанс. Поэтому и такой результат, — приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.

Андрей Скабелка (главный тренер «Барыса»):

— В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков. В очередной раз очень хорошая атмосфера была. Я не скажу, что в первом периоде соперник имел преимущество. Первые пять-семь минут — наверное, да. Но мы работаем над этим, это тот момент, где мы должны еще добавить. Спасибо [вратарю] Хенрику [Карлссону]. Дальше показали тот хоккей, который и мы, и болельщики хотим видеть. Но это всего лишь одна игра, вторая игра. Счет 1−1, готовимся к выездной серии, — сказал белорусский тренер «Барыса», который в прошлом сезоне возглавлял «Авангард».

18 и 20 марта спор продолжится в подмосковной Балашихе, где в нынешнем сезоне проводит свои домашние поединки «Авангард» из-за аварийного состояния «Арены-Омск».

Ход серий (до 4 побед):

Восточная конференция

«Автомобилист» (Екатеринбург) (1) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6) — 1:1 (0:1, 2:0).

«Барыс» (Астана) (2) — «Авангард» (Омск) (4) — 1:1 (1:3, 4:2).

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Динамо» М (5) — 1:1 (4:1, 0:1 ОТ).

СКА (2) — «Локомотив» (3) — 2:0 (1:0, 6:1).

Полуфинальные серии Западной конференции продолжатся 17 и 19 марта матчами в Москве и Ярославле.