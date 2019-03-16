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Хорошая новость: пропавший в Минске 14-летний подросток нашелся

16.03.2019 21:31 — Разное | Партизан  
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В пятницу, 15 марта, сообщали о пропавшем в Минске подростке. Он нашелся, об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Несколько дней не было дома 14-летнего минчанина Станислава Ермака. В ориентировках отмечалось, что 13 марта он ушел в школу и не вернулся.

15 марта парня нашли сотрудники отдела уголовного розыска и инспекции по делам несовершеннолетних Партизанского РУВД Минска. Мальчик был в гостях у знакомого. Сейчас он с родителями, его жизни и здоровью ничто не угрожает.


 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 15 марта, сообщали о пропавшем в Минске подростке. Он нашелся, об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.
 
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