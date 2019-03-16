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Проект «Lady’s & gentlemen» представили Сильчуков, камерный оркестр и группа Спасение

17.03.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уже давно стали хорошей традицией праздничные встречи Lady’s к Международному Женскому Дню на Скрипникова 45. Но в этом году организаторы мероприятия решили отойти от привычного формата и предложили всем леди, желающим попасть на эту встречу, прийти со своими джентльменами. Да и саму встречу перенесли с 8 марта на 15 и 16.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64398.php

Проект «Lady’s & gentlemen» представили Сильчуков, камерный оркестр и группа Спасение

Ну а чтоб праздник получился незабываемым, пригласили тех, чьё участие действительно сделает его неповторимым. Таким образом, на одной сцене не только встретились, но и вместе выступили одни из самых талантливых и признанных людей Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64398.php

Проект «Lady’s & gentlemen» представили Сильчуков, камерный оркестр и группа Спасение

Инициаторами концерта стали группа «Спасение» и Брестская областная филармония, представленная камерным оркестром под руководством Вячеслава Прилепина. А приглашённым гостем стал баритон, ведущий солист Большого Театра Республики Беларусь, Лауреат международных конкурсов и телепроекта Большая Опера канала Культура (Москва), обладатель трёх Гранд – премий Фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи и медали Франциска Скорины – Илья Сильчуков. И не случайно именно он. Ведь уже более 10 лет его связывают крепкие дружеские отношения с группой «Спасение», и по признанию самого Ильи, он вырос на их песнях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64398.php

Проект «Lady’s & gentlemen» представили Сильчуков, камерный оркестр и группа Спасение

Сейчас Илья и группа «Спасение» работают над совместным проектом: записью альбома под рабочим названием «Спадчына Дзекуць-Малея», приуроченного к столетию начала работы Луки Николаевича Декуть-Малея в Бресте. В альбом войдут песни, которые звучали во времена Луки Николаевича, а в музыкальном сопровождении будет использована скрипка самого Декуть-Малея (на данный момент она пока находиться на реставрации). Но главной целью этого визита в наш город было желание поздравить милых дам с праздником.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64398.php

Проект «Lady’s & gentlemen» представили Сильчуков, камерный оркестр и группа Спасение

Несмотря на весьма капризную и по-весеннему непредсказуемую погоду, праздничный концерт получился очень светлым и тёплым. Два отделения пролетели на одном дыхании. Известные музыкальные произведения в великолепном исполнении камерного оркестра; песни о любви, весне и прекрасных женщинах на разных языках; истории из жизни, шутки и розыгрыши - всё это создавало удивительную атмосферу. Дружеская обстановка, чашечка чая или кофе с изысканным десертом, непринуждённая беседа с соседями по столику, приятные и внимательные официанты дали возможность расслабиться и в полной мере насладиться концертом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64398.php

Проект «Lady’s & gentlemen» представили Сильчуков, камерный оркестр и группа Спасение

Зал с удовольствием отхлопывал заданный ритм вместе с дирижёром оркестра Вячеславом Прилепиным, пел вместе с Ильёй Сильчуковым «… сердце, тебе не хочется покоя…», а мужская половина зала громогласно поддержала песню группы «Спасение» раскатистым «Эх!». Вот так незаметно для всех праздник подошёл к своему завершению, но зрители ещё долго не отпускали артистов громкими аплодисментами, пока не была исполнена на бис всеми любимая композиция «Милая, родная».

 
Теги: Брест
 
 
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  Уже давно стали хорошей традицией праздничные встречи Lady’s к Международному Женскому Дню на Скрипникова 45. Но в этом году организаторы мероприятия решили...
 
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