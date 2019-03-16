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В Ляховичах водитель автомобиля сбил велосипедиста
17.03.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 16 марта, в 20.00 на подъезде к Ляховичам (на первом километре от автодороги Р-4) водитель автомобиля сбил велосипедиста.
Предварительно установлено, что за рулём Опель Астра находился ляховичанин 1986 г.р. При встречном разъезде с другим автомобилем водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался по правой полосе дороги. Пострадавший был доставлен в райбольницу.
Водитель машины был трезв, в ДТП не пострадал. По факту ДТП ОГАИ проводит проверку.
Александр АНИКЕВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ. Фото ОГАИ.
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Сегодня, 16 марта, в 20.00 на подъезде к Ляховичам (на первом километре от автодороги Р-4) водитель автомобиля сбил велосипедиста. Предварительно установлено, что...
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