В Ляховичах водитель автомобиля сбил велосипедиста

Сегодня, 16 марта, в 20.00 на подъезде к Ляховичам (на первом километре от автодороги Р-4) водитель автомобиля сбил велосипедиста.



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Предварительно установлено, что за рулём Опель Астра находился ляховичанин 1986 г.р. При встречном разъезде с другим автомобилем водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался по правой полосе дороги. Пострадавший был доставлен в райбольницу.



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Водитель машины был трезв, в ДТП не пострадал. По факту ДТП ОГАИ проводит проверку.



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Александр АНИКЕВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ. Фото ОГАИ.