Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото

Новости России. Не стало певицы Юлии Началовой. Печальная новость пришла из Москвы вечером 16 марта.

Артистке было 38 лет.

Отец Началовой рассказал, что у его дочери не выдержало сердце ( читать далее ).

У певицы осталась 12-летняя дочь Вера.

В марте артистка попала в больницу. За состоянием исполнительницы поклонники и коллеги следили всю последнюю неделю – Юлия находилась в состоянии искусственной комы, а незадолго до смерти перенесла операцию на ноге.

Юлия Началова на сцене с самого детства, также снималась в кино и вела телепрограммы. За свою творческую деятельность выпустила семь музыкальных альбомов.

Мы вспомнили, какой была Юлия Началова в жизни и на сцене. Фото взяты из соцсетей артистки.



Фото: instagram.com/julianachalova. С мамой



Фото: instagram.com/julianachalova. Юлии Началовой 5 лет



Фото: instagram.com/julianachalova.



Фото: instagram.com/julianachalova. Карьера певицы началась, когда девочка была еще совсем юной



Фото: instagram.com/julianachalova. Разница между фото - 25 лет



Фото: instagram.com/julianachalova. На этом снимке Юлии (слева) 13 лет



Фото: instagram.com/julianachalova.



Фото: instagram.com/julianachalova. Об этом снимке Юлия говорила, что у нее в руках статуетка Grammy Уолтера Афанасьева. «Вспоминаю, как целыми днями репетировали и создавали мой альбом Wild Butterfly».



Фото: instagram.com/julianachalova.



Фото: instagram.com/julianachalova. Юлия Началова также снималась в кино



Фото: instagram.com/julianachalova. С дочкой



Фото: instagram.com/julianachalova.



Фото: instagram.com/julianachalova.