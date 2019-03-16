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Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото
Новости России. Не стало певицы Юлии Началовой. Печальная новость пришла из Москвы вечером 16 марта.
Артистке
У певицы осталась 12-летняя дочь Вера.
В марте артистка попала в больницу. За состоянием исполнительницы поклонники и коллеги следили всю последнюю неделю – Юлия находилась в состоянии искусственной комы, а незадолго до смерти перенесла операцию на ноге.
Юлия Началова на сцене с самого детства, также снималась в кино и вела телепрограммы. За свою творческую деятельность выпустила семь музыкальных альбомов.
Мы вспомнили, какой была Юлия Началова в жизни и на сцене. Фото взяты из соцсетей артистки.
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Новости России. Не стало певицы Юлии Началовой. Печальная новость пришла из Москвы вечером 16 марта. Артистке было 38 лет. Отец Началовой рассказал, что у его дочери...
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