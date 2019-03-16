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В майке за $ 20, шортах и кедах. Как минчанка сфотографировалась с Брюсом Уиллисом в барбершопе

17.03.2019 07:36 — Разное | Tut.by  
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В феврале мы запустили конкурс «Фото со звездой»: читателям TUT.BY предлагалось рассказать про свою встречу с селебрити, прислать совместное фото и выиграть билет на любое мероприятие в Беларуси в 2019 году. Конкурс уже завершился, но мы продолжаем публиковать самые нестандартные истории. В этот раз, например, наша героиня взяла и сфотографировалась с… Брюсом Уиллисом!

Кристина из Минска рассказала, что встретилась с Брюсом совершенно случайно — в очереди нью-йоркского барбершопа:

— Сразу я, конечно, не узнала актера, даже на долю секунды не могла предположить, что это может быть он. Полезла в телефон гуглить хотя бы город, где он живет. Википедия дала информацию, что Уиллис действительно живет в Нью-Йорке и — о боже! — в районе Централ парка, как раз где я находилась в тот момент. Когда до меня дошло, что в метре от меня сидит Брюс Уиллис, сердце начало бешено колотиться, а ноги — подкашиваться. Герой самых культовых боевиков, актер, на котором выросло мое поколение, — вот он, передо мной.

Пока я приходила в себя от понимания реальности, первый шаг сделала девушка рядом. Она спросила:

— Вам говорили, что вы похожи на Брюса Уиллиса?

— Да, я это слышал много раз! — ответил Брюс и расплылся в своей харизматичной голливудской улыбке.

После этого сомнений не было: передо мной голливудский актер Брюс Уиллис. Очень интеллигентный, обаятельный, общительный и в обычном барбершопе напротив своего дома! В майке за 20 баксов, шортах и кедах.

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Теги: Минск
 
 
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В феврале мы запустили конкурс «Фото со звездой»: читателям TUT.BY предлагалось рассказать про свою встречу с селебрити. Конкурс уже завершился, но мы продолжаем...
 
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