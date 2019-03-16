5 вегетарианских мест Минска (тем, кто соблюдает пост, тоже подойдут)

В Минске без конца открываются новые бары, рестораны и кафе. В подборках новых заведений вы почти не найдете вегетарианских и веганских заведений. AFISHA.TUT.BY напоминает о местах для веганов, которые все-таки работают в столице. Тем более, сейчас пост: в меню этих заведений вы точно найдете что-то подходящее.





























Это бистро — детище Бикаша Нахара (преподавателя йоги и хозяина знаменитой лавочки индийских товаров на Комаровке). Все здесь — от названия до интерьера и меню — он придумал и разработал сам.

Где: ул. В. Хоружей, 13 Когда: ежедневно, с 11.00 до 23.00 Сколько: салат «Ом Намо» — 5 рублей; суп-пюре томатный — 4 рубля; плов овощной «Басмати» — 7 рублей; шахи панир — 6 рублей; сладость «Кокосовый ладду» — 2 рубля.



Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Monkey Food — это два заведения, где готовят не для вегетарианцев, а вообще для всех людей. «Ведь если еда вкусная, то какая разница — она вегетарианская, веганская или традиционная», — считает специалист по коммуникациям заведения.

Где: ул. Октябрьская, 16 / ул. Богдановича, 128А. Когда: с 11.00 до 22.00 / с 12.00 до 22.00. Некоторые позиции из меню: бургер «Гринвич» — 2,1 рубля; ролл с фалафелем традиционный — 3,5 рубля; плов — 3,4 рубля; крем-суп грибной — 3,2 рубля; хумус классический — 4,8 рубля.

Лавка «Живой край»





























«Живой край» — это лавка с веганской выпечкой из цельнозерновой муки, без дрожжей и яиц. Здесь предлагают бездрожжевой безглютеновый хлеб, а еще веганские торты.

Где: ул. Л. Беды, 45. Когда: с 10.30 до 20.30 ежедневно. Некоторые позиции из меню: пирожки на цельнозерновой ржаной муке — 2,5 рублей;

овощные и бобовые супы-пюре — 3 рубля;

веганские версии классических салатов — 3,8 рублей.

«ВегаБургер»



Фото: vk.com/vegaburger

Точка «ВегаБургер» — это вегетарианское, веганское и сыроедческое меню. Кухня при этом тут домашняя. В кафе можно купить как полноценный обед, так и забежать за веганскими сладостями и десертами. А еще работает доставка.

Где: пл. Октябрьская, 2 (подземный переход, ТЦ «Купаловский»). Когда: с 11.00 до 19.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: индийская самоса — 1,5 рубля; чечевичные пельмени — 5 рублей; котлеты из нута — 2 рубля; вегароллы — 5 рублей; black бургер — 5 рублей.

VEGGIE BAR



Фото: vk.com/veggbar

VEGGIE BAR — это часть проекта Vegetus, сети магазинов с вегетарианскими продуктами. Точка работает в ТРЦ «Арена-сити» с конца прошлого года.

Где: пр-т Победителей, 84. ТРЦ «Арена-сити» (2-ой этаж, слева от кинотеатра). Когда: с 11.00 до 20.00 (с пятницы по воскресенье — до 21.00). Некоторые позиции из меню: брускетта с паштетом из тофу, вакамэ и икрой из семян чиа — 3 рубля; морковный крем-суп с копченым темпе — 5 рублей; тофу стейк с соусом терияки — 3,8 рублей; котлета из пророщенного нута с грибами шиитаке — 3,5 рублей.

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