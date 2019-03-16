5 вегетарианских мест Минска (тем, кто соблюдает пост, тоже подойдут)

В Минске без конца открываются новые бары, рестораны и кафе. В подборках новых заведений вы почти не найдете вегетарианских и веганских заведений. AFISHA.TUT.BY напоминает о местах для веганов, которые все-таки работают в столице. Тем более, сейчас пост: в меню этих заведений вы точно найдете что-то подходящее.
Monkey Food — это два заведения, где готовят не для вегетарианцев, а вообще для всех людей. «Ведь если еда вкусная, то какая разница — она вегетарианская, веганская или традиционная», — считает специалист по коммуникациям заведения.
Где: ул. Октябрьская, 16 / ул. Богдановича, 128А.
Когда: с 11.00 до 22.00 / с 12.00 до 22.00.
Некоторые позиции из меню:
бургер «Гринвич» — 2,1 рубля;
ролл с фалафелем традиционный — 3,5 рубля;
плов — 3,4 рубля;
крем-суп грибной — 3,2 рубля;
хумус классический — 4,8 рубля.
Лавка «Живой край»
«Живой край» — это лавка с веганской выпечкой из цельнозерновой муки, без дрожжей и яиц. Здесь предлагают бездрожжевой безглютеновый хлеб, а еще веганские торты.
Где: ул. Л. Беды, 45.
Когда: с 10.30 до 20.30 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
пирожки на цельнозерновой ржаной муке — 2,5 рублей;
овощные и бобовые супы-пюре — 3 рубля;
веганские версии классических салатов — 3,8 рублей.
«ВегаБургер»
Точка «ВегаБургер» — это вегетарианское, веганское и сыроедческое меню. Кухня при этом тут домашняя. В кафе можно купить как полноценный обед, так и забежать за веганскими сладостями и десертами. А еще работает доставка.