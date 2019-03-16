Папа кормит грудью. Японская компания разработала устройство кормления младенцев для мужчин

Часто говорят, что отец может делать для ребенка столько же, сколько и мать, за исключением кормления грудью. Но теперь и это возможно: японская компания Dentsu разработала искусственную грудь для отцов, рассказывает practicalparenting.com.au

«Помощник отца» презентовали на фестивале SXSW в Остине, Техас. Устройство кормит ребенка смесью или молоком — оно также способствует общению ребенка и отца, собирает данные о времени и количестве вскармливаний и отправляет на смартфоны родителей.

По словам представителей компании, девайс разработан по советам педиатров и нянь, чтобы ребенок мог спокойно касаться его: поэтому продукт разработан из мягких материалов, чтобы добиться максимального сходства с женской грудью.

Пока устройство не продается, но разработчики надеются, что искусственная грудь поможет снять стресс и нагрузку на мам, переадресовав часть работы по уходу за ребенком отцу.