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Папа кормит грудью. Японская компания разработала устройство кормления младенцев для мужчин

17.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Часто говорят, что отец может делать для ребенка столько же, сколько и мать, за исключением кормления грудью. Но теперь и это возможно: японская компания Dentsu разработала искусственную грудь для отцов, рассказывает practicalparenting.com.au

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Carlos Lowry (@carlitoslow)

«Помощник отца» презентовали на фестивале SXSW в Остине, Техас. Устройство кормит ребенка смесью или молоком — оно также способствует общению ребенка и отца, собирает данные о времени и количестве вскармливаний и отправляет на смартфоны родителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tina (@t_rat_max)

По словам представителей компании, девайс разработан по советам педиатров и нянь, чтобы ребенок мог спокойно касаться его: поэтому продукт разработан из мягких материалов, чтобы  добиться максимального сходства с женской грудью. 

Пока устройство не продается, но разработчики надеются, что искусственная грудь поможет снять стресс и нагрузку на мам, переадресовав часть работы по уходу за ребенком отцу.

 
 
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Японская компания разработала искусственную грудь для отцов, чтобы они могли кормить младенцев
 
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