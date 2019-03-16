Изменились телефонные номера

В отделе землеустройства Буда-Кошелевского райисполкома
— начальник отдела Елена Петровна Чумакова – 7-87-48;
— заместитель начальника отдела Татьяна Александровна Денисенко – тел./факс 7-89-24;
— главный специалист отдела Мария Сергеевна Леоненко – 7-69-52;
— главный специалист отдела Ольга Вячеславовна Петрина – 7-87-63.
В отделе жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Буда-Кошелевского райисполкома
— начальник отдела Елена Владимировна Потепалова – 7-52-20;
— заместитель начальника отдела Оксана Александровна Мельникова – 7-05-52;
главные специалисты:
Светлана Валерьевна Цыкунова – 7-50-15,
Юлия Александровна Нестерчук – 7-89-28.