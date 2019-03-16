Полюбить брокколи. Ловите вкуснейшие рецепты, которые помогут победить отвращение к спаржевой капусте

Фильмами, байками худеющих подруг и какими-то страшными воспоминаниями из детства в нас взращена нелюбовь к брокколи чуть ли не на генетическом уровне.





Хватит это терпеть! Пробуем рецепты из нашей подборки и знакомимся с брокколи заново.

Пенне с брокколи



Источник рецепта и фото: klassnie.ru

Ингредиенты: Пенне — 150 г; Брокколи — 200 г; Болгарский перец — 1 шт.; Чеснок — 2 зубчика; Сыр твердого сорта — для подачи; Растительное масло или сливочное.

Как готовить?

Отварить пасту в подсоленной воде до полуготовности. Слить 2/3 воды. На растительном или сливочном масле обжарить мелко нарезанный чеснок и болгарский перец в течение 3−4 мин. Добавить соцветия брокколи, посолить, накрыть крышкой и тушить 2−3 мин. Натереть сыр на терке. Смешать готовые овощи с пенне, не выключая плиту. Готовить еще 2−3 мин. Паста должна провариться до полной готовности, а овощи остаться слегка хрустящими. Перед подачей на стол присыпать пенне с брокколи и болгарским перцем тертым твердым сыром.

Салат из брокколи с курицей



Источник рецепта и фото: zdorovakrasiva.com

Ингредиенты: Брокколи — 250 г;

Куриное филе — ½ шт.;

Болгарский перец — ½ шт.;

Твердый сыр — 50 г;

Петрушка — по вкусу. Для соуса: Сметана — 2 ст.л.;

Лимонный сок — 1 ст. л.;

Чеснок — 1 зубчик;

Горчица, перец — по вкусу;

Соль — по вкусу.

Как готовить?

Отварить брокколи и куриное филе. Перец нарезать кубиками, куриное филе — соломкой. Брокколи разобрать на соцветия. Сыр натереть на терке, петрушку мелко покрошить. Смешать все ингредиенты для соуса и перемешать до однородности. Заправить салат соусом и вымешать.

Салат из брокколи с беконом



Источник рецепта и фото: cookpad.com

Ингредиенты: Капуста брокколи — 1 кочан; Бекон — 5−6 кусочков; Зеленый лук — пару перьев; Семечки — 30 г; Сыр чеддер — 50 г; Сметана — 180 г; Винный уксус — 60 мл; Сахар — 100 г

Как готовить?

Капусту разобрать на соцветия и отварить 2 минуты в кипятке. Сразу переложить в холодную воду и охладить. Бекон обжарить на сковороде и измельчить на небольшие части произвольной формы. Лук мелко нашинковать. Сметану смешать с винным уксусом и сахаром. Сыр натереть на средней терке. Соединить ингредиенты и заправить соусом.

Приятного аппетита!