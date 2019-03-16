|
Полюбить брокколи. Ловите вкуснейшие рецепты, которые помогут победить отвращение к спаржевой капусте
- Размер текста:
- A
- A
- A
Фильмами, байками худеющих подруг и какими-то страшными воспоминаниями из детства в нас взращена нелюбовь к брокколи чуть ли не на генетическом уровне.
Хватит это терпеть! Пробуем рецепты из нашей подборки и знакомимся с брокколи заново.
Пенне с брокколи
Ингредиенты:
Пенне — 150 г;
Брокколи — 200 г;
Болгарский перец — 1 шт.;
Чеснок — 2 зубчика;
Сыр твердого сорта — для подачи;
Растительное масло или сливочное.
Как готовить?
- Отварить пасту в подсоленной воде до полуготовности. Слить 2/3 воды.
- На растительном или сливочном масле обжарить мелко нарезанный чеснок и болгарский перец в течение 3−4 мин. Добавить соцветия брокколи, посолить, накрыть крышкой и тушить 2−3 мин.
- Натереть сыр на терке.
- Смешать готовые овощи с пенне, не выключая плиту. Готовить еще 2−3 мин. Паста должна провариться до полной готовности, а овощи остаться слегка хрустящими.
- Перед подачей на стол присыпать пенне с брокколи и болгарским перцем тертым твердым сыром.
Салат из брокколи с курицей
Ингредиенты:
- Брокколи — 250 г;
- Куриное филе — ½ шт.;
- Болгарский перец — ½ шт.;
- Твердый сыр — 50 г;
- Петрушка — по вкусу.
Для соуса:
- Сметана — 2 ст.л.;
- Лимонный сок — 1 ст. л.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Горчица, перец — по вкусу;
- Соль — по вкусу.
Как готовить?
- Отварить брокколи и куриное филе.
- Перец нарезать кубиками, куриное филе — соломкой.
- Брокколи разобрать на соцветия.
- Сыр натереть на терке, петрушку мелко покрошить.
- Смешать все ингредиенты для соуса и перемешать до однородности.
- Заправить салат соусом и вымешать.
Салат из брокколи с беконом
Ингредиенты:
Капуста брокколи — 1 кочан;
Бекон — 5−6 кусочков;
Зеленый лук — пару перьев;
Семечки — 30 г;
Сыр чеддер — 50 г;
Сметана — 180 г;
Винный уксус — 60 мл;
Сахар — 100 г
Как готовить?
- Капусту разобрать на соцветия и отварить 2 минуты в кипятке. Сразу переложить в холодную воду и охладить.
- Бекон обжарить на сковороде и измельчить на небольшие части произвольной формы.
- Лук мелко нашинковать.
- Сметану смешать с винным уксусом и сахаром.
- Сыр натереть на средней терке.
- Соединить ингредиенты и заправить соусом.
Приятного аппетита!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ломаем стереотипы, готовим брокколи вкусно!
-
Умерла певица Юлия Началова
19:59, Tut.by
-
Правительство уже в 2019 году ожидает результатов от внедрения новых форм оплаты труда бюджетников
13:47, БелТА
-
Влияет ли цена билета на поезд «Минск-Вильнюс» на поток в Литву и когда на границе не будет очередей
12:16, Tut.by
-
«Плакать хочется». Звезды и простые пользователи - о смерти Юлии Началовой
22:23, Аргументы и факты
-
КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Барыс» примет «Авангард», «Автомобилист» против «Салавата Юлаева»
09:56, Tribuna.com
-
«Найдена литература экстремистского характера». В милиции объяснили задержание российских журналистов
21:20, Tut.by
-
В Витебске планируют построить еще одну ледовую площадку и новый бассейн
10:17, Tut.by
-
Топливо на АЗС в Беларуси с 17 марта подорожает на 1 копейку
18:00, БелТА
-
Звезда «Звезды». Чем известна певица Юлия Началова
21:56, Аргументы и факты
-
В Минске милиция задержала российских журналистов
16:52, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|