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Полюбить брокколи. Ловите вкуснейшие рецепты, которые помогут победить отвращение к спаржевой капусте

17.03.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Фильмами, байками худеющих подруг и какими-то страшными воспоминаниями из детства в нас взращена нелюбовь к брокколи чуть ли не на генетическом уровне.



Хватит это терпеть! Пробуем рецепты из нашей подборки и знакомимся с брокколи заново.

Пенне с брокколи


Источник рецепта и фото: klassnie.ru

Ингредиенты:

Пенне — 150 г;

Брокколи — 200 г;

Болгарский перец — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Сыр твердого сорта — для подачи;

Растительное масло или сливочное.

Как готовить?

  1. Отварить пасту в подсоленной воде до полуготовности. Слить 2/3 воды.
  2. На растительном или сливочном масле обжарить мелко нарезанный чеснок и болгарский перец в течение 3−4 мин. Добавить соцветия брокколи, посолить, накрыть крышкой и тушить 2−3 мин.
  3. Натереть сыр на терке.
  4. Смешать готовые овощи с пенне, не выключая плиту. Готовить еще 2−3 мин. Паста должна провариться до полной готовности, а овощи остаться слегка хрустящими.
  5. Перед подачей на стол присыпать пенне с брокколи и болгарским перцем тертым твердым сыром.

Салат из брокколи с курицей


Источник рецепта и фото: zdorovakrasiva.com

Ингредиенты:

  • Брокколи — 250 г;
  • Куриное филе — ½ шт.;
  • Болгарский перец — ½ шт.;
  • Твердый сыр — 50 г;
  • Петрушка — по вкусу.

Для соуса:

  • Сметана — 2 ст.л.;
  • Лимонный сок — 1 ст. л.;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Горчица, перец — по вкусу;
  • Соль — по вкусу.

Как готовить?

  1. Отварить брокколи и куриное филе.
  2. Перец нарезать кубиками, куриное филе — соломкой.
  3. Брокколи разобрать на соцветия.
  4. Сыр натереть на терке, петрушку мелко покрошить.
  5. Смешать все ингредиенты для соуса и перемешать до однородности.
  6. Заправить салат соусом и вымешать.

Салат из брокколи с беконом


Источник рецепта и фото: cookpad.com

Ингредиенты:

Капуста брокколи — 1 кочан;

Бекон — 5−6 кусочков;

Зеленый лук — пару перьев;

Семечки — 30 г;

Сыр чеддер — 50 г;

Сметана — 180 г;

Винный уксус — 60 мл;

Сахар — 100 г

Как готовить?

  1. Капусту разобрать на соцветия и отварить 2 минуты в кипятке. Сразу переложить в холодную воду и охладить.
  2. Бекон обжарить на сковороде и измельчить на небольшие части произвольной формы.
  3. Лук мелко нашинковать.
  4. Сметану смешать с винным уксусом и сахаром.
  5. Сыр натереть на средней терке.
  6. Соединить ингредиенты и заправить соусом.

Приятного аппетита!

 
 
Ссылка на источник 75
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