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«Хочу мужчину намного старше меня». Психолог объясняет, почему молодых девушек не заводят сверстники

17.03.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» рассказывает о вопросах любви, секса и о человеческих взаимоотношениях. В новом видео — ответ на извечный вопрос: почему молодые девушки стремятся завоевать мужчин постарше, а ровесники их совершенно не привлекают? Спойлер: дело не в деньгах.

 
 
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Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» рассказывает о вопросах любви, секса и о человеческих взаимоотношениях. В новом...
 
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