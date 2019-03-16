Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» рассказывает о вопросах любви, секса и о человеческих взаимоотношениях. В новом видео — ответ на извечный вопрос: почему молодые девушки стремятся завоевать мужчин постарше, а ровесники их совершенно не привлекают? Спойлер: дело не в деньгах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Хочу мужчину намного старше меня». Психолог объясняет, почему молодых девушек не заводят сверстники Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» рассказывает о вопросах любви, секса и о человеческих взаимоотношениях. В новом...