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В Словакии состоится второй тур президентских выборов
В Словакии по результатам подсчетов голосов на президентских выборах ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более 50% избирателей. Это означает, что спустя две недели в стране должен состояться второй тур выборов.
Согласно данным местной ЦИК, которые отображаются на сайте Dennik N, по результатам обработки 100% голосов, во второй тур выборов президента Словакии проходит адвокат и общественный деятель Зузана Чапутова (40, 57%) и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович (18,66%).
Третье место занимает бывший глава Верховного суда Штефан Гарабин (14,35%). Четверку лидеров замыкает глава крайне правой словацкой партии Мариан Котлеба (10,39%).
Согласно словацкому законодательству, второй тур выборов должен состояться в стране через две недели - 30 марта.
Напомним, в субботу, 16 марта, в Словакии проходили выборы президента. На высший пост в стране претендовали 13 кандидатов.
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В Словакии по результатам подсчетов голосов на президентских выборах ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более 50% избирателей. Это означает,...
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