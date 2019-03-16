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В Словакии состоится второй тур президентских выборов

17.03.2019 09:14 — Разное | Партизан  
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В Словакии по результатам подсчетов голосов на президентских выборах ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более 50% избирателей. Это означает, что спустя две недели в стране должен состояться второй тур выборов.

Согласно данным местной ЦИК, которые отображаются на сайте Dennik N, по результатам обработки 100% голосов, во второй тур выборов президента Словакии проходит адвокат и общественный деятель Зузана Чапутова (40, 57%) и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович (18,66%).

Третье место занимает бывший глава Верховного суда Штефан Гарабин (14,35%). Четверку лидеров замыкает глава крайне правой словацкой партии Мариан Котлеба (10,39%). 

Согласно словацкому законодательству, второй тур выборов должен состояться в стране через две недели - 30 марта.

Напомним, в субботу, 16 марта, в Словакии проходили выборы президента. На высший пост в стране претендовали 13 кандидатов.


 
 
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В Словакии по результатам подсчетов голосов на президентских выборах ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более 50% избирателей. Это означает,...
 
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