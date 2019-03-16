Войцех Щенсны — об Александре Глебе: мог бы добиться гораздо большего. Любил выпить...

Вспомнил вратарь и о белорусе Александре Глебе, с которым они пересекались в "Арсенале".





"Испортил себе карьеру. Он мог добиться гораздо большего. Любил выпить..." — рассказал Щенсны в блоге Foot Truck.





Отметим, что Щенсны в бытность Глеба игроком "Арсенала" выступал в молодежной команде лондонского клуба.



