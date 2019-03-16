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Войцех Щенсны — об Александре Глебе: мог бы добиться гораздо большего. Любил выпить...
Польский голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал о своих бывших и нынешних партнерах по команде.
Вспомнил вратарь и о белорусе Александре Глебе, с которым они пересекались в "Арсенале".
"Испортил себе карьеру. Он мог добиться гораздо большего. Любил выпить..." — рассказал Щенсны в блоге Foot Truck.
Отметим, что Щенсны в бытность Глеба игроком "Арсенала" выступал в молодежной команде лондонского клуба.
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Польский голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал о своих бывших и нынешних партнерах по команде.
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