ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Войцех Щенсны — об Александре Глебе: мог бы добиться гораздо большего. Любил выпить...

17.03.2019 09:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Польский голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал о своих бывших и нынешних партнерах по команде.

Вспомнил вратарь и о белорусе Александре Глебе, с которым они пересекались в "Арсенале". 

"Испортил себе карьеру. Он мог добиться гораздо большего. Любил выпить..." — рассказал Щенсны в блоге Foot Truck. 

Отметим, что Щенсны в бытность Глеба игроком "Арсенала" выступал в молодежной команде лондонского клуба.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал о своих бывших и нынешних партнерах по команде.
 
Новости дня
Новости разные
 
WebMoney будет проверять клиентов с помощью видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика