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WebMoney будет проверять клиентов с помощью видео

17.03.2019 09:00 — Разное | Партизан  
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Дистанционное подтверждение личности пользователей с помощью видео запускает международная система расчетов WebMoney. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Использование VideoID приравнивается к посещению Центра аттестации и нотариально заверенному заявлению. Услуга позволит получить начальный аттестат с увеличенными лимитами на операции, а также займы в автоматическом режиме в сервисе WebMoney Debt.

Для прохождения видеоидентификации клиенту потребуются только паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.

Идентификацию по фотографии в WebMoney внедрили еще в 2012 году. С того времени такой возможностью воспользовались более полумиллиона человек из 39 млн зарегистрированных.
 
 
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Дистанционное подтверждение личности пользователей с помощью видео запускает международная система расчетов WebMoney. Об этом пишет «Экономика сегодня».
 
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