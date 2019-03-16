WebMoney будет проверять клиентов с помощью видео

Использование VideoID приравнивается к посещению Центра аттестации и нотариально заверенному заявлению. Услуга позволит получить начальный аттестат с увеличенными лимитами на операции, а также займы в автоматическом режиме в сервисе WebMoney Debt.





Для прохождения видеоидентификации клиенту потребуются только паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.





Идентификацию по фотографии в WebMoney внедрили еще в 2012 году. С того времени такой возможностью воспользовались более полумиллиона человек из 39 млн зарегистрированных.