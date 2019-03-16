17 марта в Беларуси вновь подорожало топливо

С 17 марта литр бензина АИ-92-К5-Евро стоит 1 руб. 47 коп., АИ-95-К5-Евро – 1 руб. 58 коп., АИ-98-К5-Евро – 1 руб. 79 коп., дизельного топлива – 1 руб. 58 коп.

В «Белнефтехиме» сообщили, что изменение расценок на автозаправочных станциях связано с необходимостью компенсировать затраты нефтеперерабатывающих заводов на закупку сырья. По данным концерна, с начала года стоимость российской нефти для белорусских НПЗ выросла почти на 9% в долларовом эквиваленте.