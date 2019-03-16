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Бывший премьер «ЛНР»: Возможно, Бабич станет в будущем председателем правительства после воссоединения России и Беларуси
Российские телеграм-каналы продолжают обсасывать ситуацию вокруг заявления Министерства иностранных дел Беларуси в отношении российского посла Михаила Бабича.
Бывший председатель Совета министров «ЛНР» Марат Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик» забросил в публичное пространство предположение о политическом будущем российского дипломата.
«Бабич за два часа стал символом будущего воссоединения России и Беларуси и возможно будущим Председателем Правительства нового государства», — считает Марат Баширов.
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Бывший премьер «ЛНР»: Возможно, Бабич станет в будущем председателем правительства после воссоединения России и Беларуси
Российские телеграм-каналы продолжают обсасывать ситуацию вокруг заявления Министерства иностранных дел Беларуси в отношении российского посла Михаила Бабича.
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