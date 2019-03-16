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Близкие певицы Юлии Началовой назвали причину её смерти
Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца.
Она произошла после заражения крови. Об этом агентству ТАСС сообщил отец артистки, композитор Виктор Началов. Началось все с того, что Юлия просто натерла ногу...
Известная эстрадная певица умерла накануне вечером в возрасте 38 лет в одной из московских больниц.
Отец Началовой признался, что семья не успела с ней попрощаться. Когда и где пройдет церемония прощания с Юлией Началовой, близкие обещают сообщить позже.
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Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца.
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