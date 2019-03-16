Близкие певицы Юлии Началовой назвали причину её смерти

Она произошла после заражения крови. Об этом агентству ТАСС сообщил отец артистки, композитор Виктор Началов. Началось все с того, что Юлия просто натерла ногу...





Известная эстрадная певица умерла накануне вечером в возрасте 38 лет в одной из московских больниц.





Отец Началовой признался, что семья не успела с ней попрощаться. Когда и где пройдет церемония прощания с Юлией Началовой, близкие обещают сообщить позже.



