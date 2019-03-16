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Близкие певицы Юлии Началовой назвали причину её смерти

17.03.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца.

Она произошла после заражения крови. Об этом агентству ТАСС сообщил отец артистки, композитор Виктор Началов. Началось все с того, что Юлия просто натерла ногу... 

Известная эстрадная певица умерла накануне вечером в возрасте 38 лет в одной из московских больниц. 

Отец Началовой признался, что семья не успела с ней попрощаться. Когда и где пройдет церемония прощания с Юлией Началовой, близкие обещают сообщить позже.


 
 
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Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца.
 
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