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Подводный «Чернобыль» у берегов Испании: чем опасна старая советская подлодка

17.03.2019 09:29 — Разное | Tut.by  
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На глубине 4,6 тысяч метров в Бискайском заливе скрыта большая проблема: на его дне лежит советская подлодка с ядерным оружием на борту, пишет The National Interest. Обезвредить это оружие или поднять с морского дна — невозможно.

Кладбище подлодок

Бискайский залив считается одним из самых больших кладбищ субмарин в мире. В конце Второй мировой войны британские и американские самолеты потопили здесь почти семьдесят немецких подводных лодок.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: severpost.ru

До этого, во время Первой мировой, здесь были потоплены несколько подлодок кайзеровского флота и противостоящих немецкой военной машине сил союзников.

Однако самым страшным «постояльцем» этого подводного погоста стала советская атомная подлодка К-8, погибшая здесь уже после войны — 12 апреля 1970 года. На ее борту остались два атомных реактора и четыре торпеды с ядерными боевыми частями.

Издание пишет, что миссия К-8 была в чем-то схожа с немецкими субмаринами, которые разделяют с ней дно залива: в случае войны — разрыв трансатлантического маршрута, связывающего США с Западной Европой.

Класс «Ноябрь»

Подводные лодки класса «Ноябрь» (тип 627) стали первой попыткой СССР создания собственных атомных субмарин (по проекту 627 была построена только одна лодка — «Ленинский комсомол» — остальные строились фактические по улучшенному проекту 627А).


Атомная подводная лодка проекта 627А К-5. Фото: wikipedia.org

Подводное водоизмещение субмарины составляло 4750 тонн, максимальная скорость — 30 узлов, боезапас торпед — двадцать. Визуально подлодка проекта 627А напоминала увеличенную версию дизель-электрических подлодок класса Foxtrot.

Лодки класса «Ноябрь» были известны своим шумом: громче, чем любой более крупный современный атомоход или построенные раньше дизель-электрические подлодки.

Специально для этих подлодок разработали ядерные торпеды большой дальности для нанесения ударов по военно-морским базам НАТО с дальностью около 40 км. Однако развитие систем обнаружения альянса свело эту возможность на нет.

Поэтому советскому ВМФ пришлось срочно менять тактику — подлодку перепрофилировали в охотника за кораблями. Несмотря на высокую шумность, эти подлодки являлись большой угрозой для транспортных конвоев. Несколько выпущенных ядерных торпед могли нанести большой урон судам, правда, сама подлодка могла быть потеряна — ее легко бы обнаружили боевые корабли сопровождения.

627-е никогда не считались особенно эффективными, отчасти из-за своей высокой шумности и несовершенного гидролокатора.

Несчастливая К-8

К-8 — третья подводная лодка класса «Ноябрь», вошедшая в состав Северного флота в конце 1960 года. В одном из первых своих походов она чуть не погибла, а ее экипаж подвергся сильному воздействию радиации. Только действия команды помогли спасти субмарину.


Фото: bagnet.org

Весной 1970 года К-8 отправили в район Северной Атлантики для участия в крупнейших за всю историю советского ВМФ учениях «Океан-70». Эти маневры стали самыми масштабными в мировой военно-морской истории, в них участвовали корабли Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов, всего около двухсот единиц.

Находившаяся к моменту начала учений на боевом дежурстве подлодка К-8 несла четыре торпеды, вооруженные ядерными боеголовками. 

Во время учений на глубине 120 метров в рубке гидроакустиков и одновременно в седьмом отсеке К-8 возник пожар. Через пять минут лодка всплыла на поверхность, к этому времени огонь стал распространяться по воздуховодам.

На боевом посту погиб весь состав первой смены главной энергетической установки. Когда офицеры поняли, что пламя вот-вот ворвется в пост ГЭУ, они наглухо задраили двери и успели заглушить ядерные реакторы.

Большую часть экипажа эвакуировали с подлодки, на борту осталась только аварийная команда — 22 человека, боровшаяся за спасение К-8. Спустя три дня все они погибли вместе с подлодкой. К-8 с четырьмя ядерными торпедами на борту затонула на глубине 4,6 тысячи метров в 490 км к северо-западу от Испании.

 
 
Ссылка на источник 65
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Бискайский залив считается одним из самых больших кладбищ субмарин в мире.
 
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