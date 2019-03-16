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Made in Belarus: главные бренды республики привезут на выставку в Тбилиси

17.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Тбилиси с 20 по 23 марта пройдет выставка белорусских производителей Made in Belarus. В ней примут участие представители около 50 компаний, сообщается на сайте посольства Беларуси в Грузии.

«Белорусы любят приезжать в Грузию – отдыхать у моря в Батуми и гостить в солнечной Кахетии. Это видно по растущему числу туристов из Беларуси. Судя по всему, белорусским бизнесменам не меньше нравится сотрудничать с грузинскими партнерами: стремительно растет двусторонний товарооборот, расширяется спектр продукции и открываются магазины с национальными товарами в Тбилиси и Минске, а масштабные белорусские выставки организуются в грузинской столице каждый год», – отметили в диппредставительстве.

В мероприятия примут участие 150 представителей белорусских предприятий, а также министерств и отраслевых союзов. Официальная церемония открытия выставки состоится 20 марта при участии вице-премьера Беларуси Михаила Русого. Пройдет также заседание Грузинско-белорусского делового совета, где будут обсуждаться пути расширения экономического сотрудничества между странами.

С 20 по 23 марта павильон №11 выставочного центра Expo Georgia превратится в Белорусский дом. Развлекать его гостей будут дуэт народной музыки «Край солнца» (цимбалы и баян), а также творческий коллектив «Гомсельмаш» – вокальный дуэт «ДаИр». Ппод звуки народных инструментов свою продукцию представят самые известные бренды Беларуси.

Например, Минский тракторный завод презентует сельскохозяйственную технику в грузинской сборке: тракторы для горных местностей, садов и виноградников «Беларус 322.1», «Беларус 321», «Беларус 311», «Беларус 320.4» и «Беларус 622». «Гомсельмаш» на выставке представит кормо- и зерноуборочные машины, почвообрабатывающую технику под брендом «Палессе». Ранее белорусскую технику уже опробовали на грузинских полях.

«Белкоммунмаш» презентует инновационный вид транспорта – электробус. Новый транспорт уже проходит опытную эксплуатацию в столицах Украины, Румынии, Молдовы, Таджикистана и других стран.

Брестский электротехнический завод представит инновационные комплексные решения автоматизации железнодорожных путей, позволяющие сделать поездку на поезде комфортной и безопасной. В промышленной экспозиции также участвуют могилевский завод «Строммашина», Могилевский металлургический завод и другие гиганты белорусского машиностроения.

Концерн «Белнефтехим», представит «Лакокраску» с целью участия в глобальной программе инфраструктурного развития «Грузия 2020». На стенде также представят свою продукцию Гомельский химический завод, Завод горного воска, «Полоцк-Стекловолокно», «Нафтан» и Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Крупнейший в Беларуси производитель отделочных материалов и плитки «Керамин» покажет на выставке более 20 современных коллекций.

Республиканский научно-практический центр кардиологии продемонстрирует инновационные разработки по трансплантации сердца – уникальной операции, которая проводится белорусскими хирургами с 2009 года. За 10 лет выполнено более 300 операций для пациентов всех возрастных категорий.

В выставке примут участие 15 белорусских производителей мясо-молочной и кондитерской продукции, а также алкогольных и безалкогольных напитков участвуют в выставке: подведомственные предприятия концерна «Белгоспищепром» («Коммунарка», «Криница», «Минск Кристалл», «Спартак»), «Здравушка-милк», Пинский мясокомбинат, Ошмянский мясокомбинат и другие.

Организатором  выставки Made in Belarus в Грузии выступила Белорусская торгово-промышленная палата. Мероприятия проводятся при поддержке посольства Беларуси в Грузии, Торгово-промышленной палаты Грузии, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.



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Теги: Минск
 
 
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Мероприятия пройдут с 20 по 23 марта. Белорусская делегация включит в себя более 150 представителей белорусских предприятий, а также министерств и отраслевых союзов.
 
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