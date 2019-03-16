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Спасение Америки: полный обзор Tom Clancy's The Division 2

17.03.2019 09:53 — Разное | Tut.by  
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The Division 2 в лучших традициях компании Ubisoft сложнее, краше и масштабнее предшественницы. Со второго раза авторам удалось сделать именно такую игру, которую они задумывали изначально, но по каким-то причинам не смогли претворить в жизнь несколько лет назад. Впрочем, это совсем не значит, что The Division 2 — отличная игра. Ее так же просто ругать, как и любить.

Наша оценка: 7,5 из 10.


Местом действия сиквела выбран Вашингтон. После событий первой части прошло больше полугода. В США, где рукотворный вирус выкосил существенную часть населения, мирные граждане стараются выжить, пока бандиты и мародеры наслаждаются анархией. Минимальный порядок поддерживает местное ополчение и спецагенты, созданные правительством как раз для таких случаев. Вы — один из них.

Вступление The Division 2 — самый яркий пример плохого в игре. Сразу после создания персонажа мы оказываемся в небольшом укрепленном поселении, на который тут же нападают бандиты. Где мы находимся? Кто все эти люди? Игра не отвечает, но зато дает немного пострелять и даже вылечить одного союзника, тем самым обучая основным механикам.


Далее следует сумбурная и невразумительная катсцена, в которой на укрепление нападает какой-то корабль, командир нашего отряда получает сигнал бедствия из Вашингтона и отправляет игрока на помощь. Сразу возникает вопрос: а насколько логично посылать оперативника на выручку непонятно кому, когда на тебя нападают, и каждый боец на счету?

Но затем командир зачем-то начинает стрелять из автомата по кораблю, и вопросы отпадают сами по себе. Да, лучше свалить в Вашингтон. Правда, разработчики пустят туда не сразу — придется подряд посмотреть три трейлера, один из которых (наверное, самый бессмысленный) состоит из логотипов студий, работавших над игрой.


В целом, именно к сюжету и подаче истории в The Division 2 больше всего вопросов. Персонажи не запоминаются вообще. В игре они нужны просто для того, чтобы выдавать задания. К тому же, особо ни с кем по ходу миссий взаимодействовать не приходится. Но это как раз понятно: предполагается, что вы будете играть с друзьями, поэтому лишние люди только будут отвлекать. Впрочем, в недавнем Anthem с аналогичными персонажами-функциями хотя бы можно было поговорить, и они более-менее участвовали в развитии сюжета. Тут — немногочисленные переговоры по рации.

Режиссура и постановка тоже оставляют желать лучшего. Авторы как будто не особо старались. Виртуальная камера даже не пытается находить интересные ракурсы. Через ролики история почти не раскрывается. И вообще складывается ощущение, что видеовставки нужны лишь затем, чтобы игрок не спутал основных квестодателей со второстепенными (у тех просто две фразы типа «иди туда, забери то»).

Для кого-то все это не будет трагедией, особенно учитывая, что The Division 2 — кооперативная игра (можно и в одно лицо зачищать Вашингтон от бандитов, но лучше с кем-то). Просто все остальное сделано сильно лучше. Поэтому любые недостатки как-то сами собой становятся заметнее.


The Division 2, несмотря на не самый удачный пролог, с первых часов завораживает. Быть может, так происходит потому, что игрок окунается в богатый бесшовный мир, который кажется живым. Общее качество графики не сказать чтобы впечатляющее, но уровень детализации окружения потрясает.

Улицы Вашингтона навевают воспоминания о фильме «Я — легенда» и лучших моментах великой игры The Last of Us. Брошенные машины, выбитые стекла, горы мусора, пробивающаяся через асфальт зелень… Где-то недалеко в груде хлама копошится енот, вот мимо проскакал олененок, а за ним дикая собака. Природа постепенно захватывает город, и выглядит это неописуемо красиво.


Художественность The Division 2 дополняется и чисто техническим исполнением. В игре нет загрузок, кроме начальной. Игрок перемещается между районами и заходит внутрь зданий моментально, без загрузочных экранов. Мир ощущается цельным, а игровой процесс ничем не прерывается. Впрочем, это приводит к тому, что как минимум на PS4 Pro долго подгружаться текстуры.

Спокойный Вашингтон, по которому беззаботно бегают животные, — это, конечно же, только картинка, захваченная в моменте. Идиллия регулярно прерывается перестрелкой ополченцев и бандитов. И те, и другие патрулирую улицы и при встрече непременно грохочут так, что их рандеву слышно в радиусе нескольких кварталов. Игрок может прийти на помощь или отправиться по своим делам. Их, кстати, много.


Помимо очевидных сюжетных и второстепенных заданий в каждом районе Вашингтона на карте отмечаются другие активности. Можно находить припасы и контейнеры со спецтехнологиями (они нужны для прокачки персонажа) или отбивать у бандитов контрольные точки. Кроме этого, существуют неизвестные события (отмечены на карте знаком вопроса). Обычно нужно спасти заложников, но набор противников и обстоятельства всегда разные. Да и просто прогуливаясь по кварталам, можно наткнуться на отряд головорезов.

Вести огонь в The Division 2 интересно, хотя есть свои особенности. Во время автоматной очереди прицел уходит в сторону, а дрожащий геймпад имитирует отдачу, но не стоит ждать реализма. Эта игра про веселье, а не про дотошный расчет баллистики.


К тому же, в The Division 2 стрельба — это полдела. В бою важно пользоваться доступными способностями. Их несколько, но выбрать можно две. Спецагенты разворачивают портативные турели с автоматическим огнем. Пользуются дронами, баллистическими щитами, самонаводящимися минами и особыми сканерами, показывающими ближайших врагов. И даже распыляют вещество, которое можно поджечь выстрелом.

Когда в отряде находится несколько игроков, любое столкновение с противником превращается в пиротехническое представление на китайский новый год. Сами по себе бои довольно сложные, потому что убивают быстро. Важно переговариваться с соратниками, грамотно использовать окружение, регулярно возрождать павших союзников и вовремя активировать способности.


The Division 2 удачно паразитирует на инстинктах игроков. Она провоцирует выполнить еще одну миссию, чтобы раздобыть уникальную броню или автомат. Зачистить еще один блокпост, чтобы получить новый уровень и прокачать персонажа. Да и просто хочется вечером отправиться с друзьями в постапокалиптический Вашингтон, чтобы весело провести время.

И в таком контексте можно даже не заметить, что в игре нет нормального сюжета и постановки. Но если бы они были, The Division 2 стала бы намного лучше.

 
 
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