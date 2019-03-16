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Годовая инфляция ускорилась до 6,2%. В Нацбанке рассказали, что дорожает заметнее всего
В Беларуси годовая инфляция в феврале
Напомним, в феврале в Беларуси
«В феврале 2019 года, как и ожидалось, продолжилось ускорение годовых темпов роста основных ценовых индикаторов, — отмечают в Нацбанке. — Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов ускорился до 9,5% (8,7% в январе 2019 года). Основной вклад в увеличение цен и тарифов по данной группе товаров и услуг внесло повышение тарифов на услуги ЖКХ (газо-, электро- и водоснабжение), а также удорожание автомобильного топлива и алкогольной продукции».
Регулятор добавляет, что цены на плодоовощную продукцию в феврале этого года в годовом выражении ускорились незначительно: с 5,7 до 6%. На динамику сезонных цен продолжают оказывать влияние опережающие темпы роста цен на овощи.
Годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов, ускорилась до 5% (месяцем ранее — 4,7%). «Наиболее значимый рост продолжили демонстрировать продукты питания, в производстве которых используются зерновые культуры», — поясняют в Нацбанке.
Власти прогнозируют, что инфляция в текущем году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю). По итогам первого квартала рост цен
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В Нацбанке рассказали, на какие товары и услуги заметнее всего растут цены.
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