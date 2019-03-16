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Годовая инфляция ускорилась до 6,2%. В Нацбанке рассказали, что дорожает заметнее всего

17.03.2019 09:51 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси годовая инфляция в феврале ускорилась до 6,2%. Этот показатель на 0,4 процентных пункта выше, чем в январе. Власти прогнозируют, что инфляция в нынешнем году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю). В Нацбанке рассказали, на какие товары и услуги заметнее всего растут цены.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, в феврале в Беларуси зафиксировали рекордную месячную инфляцию — 1,3% по сравнению с январем. В последний раз месячный рост цен превышал этот показатель в феврале 2016 года, тогда инфляция составила 2,9%.

«В феврале 2019 года, как и ожидалось, продолжилось ускорение годовых темпов роста основных ценовых индикаторов, — отмечают в Нацбанке. — Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов ускорился до 9,5% (8,7% в январе 2019 года). Основной вклад в увеличение цен и тарифов по данной группе товаров и услуг внесло повышение тарифов на услуги ЖКХ (газо-, электро- и водоснабжение), а также удорожание автомобильного топлива и алкогольной продукции».

Регулятор добавляет, что цены на плодоовощную продукцию в феврале этого года в годовом выражении ускорились незначительно: с 5,7 до 6%. На динамику сезонных цен продолжают оказывать влияние опережающие темпы роста цен на овощи.

Годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов, ускорилась до 5% (месяцем ранее — 4,7%). «Наиболее значимый рост продолжили демонстрировать продукты питания, в производстве которых используются зерновые культуры», — поясняют в Нацбанке.

Власти прогнозируют, что инфляция в текущем году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю). По итогам первого квартала рост цен не должен превысить 2,7% к декабрю 2018 года, второго — 3,5%, третьего — 3,7%, а в конце года — 5%.

 
 
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В Нацбанке рассказали, на какие товары и услуги заметнее всего растут цены.
 
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