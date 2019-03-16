В Музее Белорусского Полесья можно увидеть клады

Сегодня Музей Белорусского Полесья в рамках республиканской акции «Культурная столица Беларуси-2019» г. Пинск продолжает выставочный проект «За кулисами музея». В нынешнем году он получил название «Скарбы пінскай зямлі», а в качестве «одного экспоната» окажутся настоящие сокровища - некогда скрытые денежные и вещевые клады.



Пинчане кладоискательством, как говорится, не страдают. Это на Витебщине и Гродненщине все еще ищут наполеоновское золото, а в Несвиже - серебро Радзивиллов. Но едва ли не тысячелетняя история града над Пиной, увлеченность пинчуков отправляться в рискованные торговые пути древности, многочисленные войны, прокатившиеся через наш край, напоминают о себе в найденных кладах. Не от хорошей жизни люди скрывали в земле деньги, но, увы, владельцы зачатую так и не смогли вернуться за своим добром.

Можно смело насчитать с несколько десятков больших и малых пинских кладов, сокрытых начиная со времен варяжской экспансии и завершая периодом немецко-фашистской оккупации. Если начинается стройка в центре города - так и жди находки. Например, при закладке фундамента здания межрайонной прокуратуры по улице Партизанской выкопали приличную для своего времени сумму польских злотых 30-х гг. ХХ века, а возведение университетского комплекса в парке запомнилось обнаружением серебряной домашней утвари.

Хорошо, если такие «сюрпризы» сознательные граждане передают в музей.



В изданном в 1958 году музейном сборнике материалов для краеведов и путешественников читаем: «В 1940 году учеником 3 класса местной школы Зуйкевичем был найден в деревне Локтыши клад серебряных монет XVII века весом более 6 кг и насчитывающий более 7000 штук. Юный краевед передал эту ценную для науки находку Пинскому краеведческому музею». Напомним, тогда Пинск являлся областным центром.



В постоянной экспозиции всегда присутствует небольшая кубышка с монетками как напоминание о существование пинских «скарбов». В марте мы увидим наибольший из них, а затем поговорим о наиболее ценных и редких кладах



Так вот благодаря советскому школьнику - Дмитрию Зуйкевичу - мы имеем возможность увидеть самый большой клад из хранящихся у нас. С его экспозиции Музей Белорусского Полесья начинает новый сезон проекта «За кулисами музея». Как отмечает заведующий научно-просветительского отдела Валерий Кобринец, особенность локтышенской находки заключается в весьма значительном количестве монет различных номиналов от динария до шестигрошовика, среди которых есть чеканка Речи Посполитой, Шведской Прибалтики, Пруссии и Священной Римской империи. Экспозиция сможет вместить только часть из них, наиболее характерных для клада. И то это будут сотни монет.



То драматическое столетие, когда был сокрыт этот клад и дважды горел Пинск, прошло в, казалось бы, бесконечных войнах. О них мы знаем по книгам «Огнем и мечом», «Потоп», «Тарас Бульба». Что могли носить в кошельке их герои, теперь увидим в нашем любимом музее.



Планируется организовать не менее четырех подобных выставок одного экспоната.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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