У перекрестка улиц Волгоградской и Октябрьской Революции высадили сквер

В рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» 16 марта 2019 года в заречной части Московского района прошел субботник с участием руководителей города, района и учреждений образования.



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Фоторепортаж Юрия Макарчука, «Брестский вестник» .



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На этом участке было высажено 137 деревьев разных пород: клен, ива, рябина, липа, сосна, ель, уксусное дерево. Вдоль улицы — жасмин и спирея иволистная. Во время высадки деревьев к главе города Алаксандру Рогачуку обратилась председатель жилищного кооператива близлежащего дома, с вопросом о будущем этой территории. «Были предложения отвести этот участнок под инвестиционную площадку, для строительства. Были предложения сделать здесь парковку. Но мы решили разбить здесь хороший сквер, это останется после нас навсегда», — ответил глава города.



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В этот же день были высажены деревья и живая изгородь из кустов возле школы, которая строится в соседнем микрорайоне.