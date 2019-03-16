Убийца 79 белорусов, сжег пять деревень. Кто такой Бурый и почему его оправдали в Польше

Польский Институт национальной памяти оправдал поляка Ромуальда Райса (по кличке Бурый), отряд которого в 1946 году сжег пять деревень на территории восточной Польши, где жили православные белорусы.



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Тогда погибли 79 человек. Объясняем, почему произошло это убийство и что повлияло на решение суда.

Кто такой Бурый?



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Ромуальд Райс. Фото: wikipedia.org

Поляк Ромуальд Райс родился в 1913 году. В межвоенные годы — в армии, дослужился до звания капрала. В 1939-м, когда началась Вторая мировая война, его конная часть сражалась с немцами, но была разбита. Райс отступил, но его разоружили части Красной Армии, которые в тот момент являлись союзниками немцев.

Райса отправили в тюрьму в Березе-Картузской (так до 1939-го назывался белорусский город Береза), где до этого по иронии судьбы находилась польская тюрьма. Позже Райса отпустили. В 1940-е он воевал против немцев в составе Армии Крайовой.

С чего все началось?

Начну издалека (но буду максимально кратким). Еще в 1569 году было создано федеративное государство Речь Посполитая. Ее частями стали Королевство Польское и Великое Княжество Литовское (белорусско-литовское государство). Оба сохранили свои войска, финансовую систему, язык и т.д. Но постепенно влияние Польши стало расти. В 1696 году старобелорусский язык в ВКЛ потерял статус государственного. В итоге в сознании элиты (да и простых поляков) все земли Речи Посполитой все больше ассоциировались именно с Польшей.

В конце 18-го века Речь Посполитая была поделена между Россией, Австрией и Пруссией. После Первой мировой войны все три империи исчезли, а Польша обрела независимость (и получила неофициальное название Вторая Речь Посполитая).

Среди элиты этой страны были сторонники как федеративного, так и унитарного пути развития страны. Вторые, к сожалению, победили. После того как Западная Беларусь (по условиям Рижского мира 1921 года) стала частью Польши, в регионе постепенно началась полонизация. К началу Второй мировой войны все белорусскоязычные учебные заведения были закрыты.

В 1939-м территория Польши была разделена между двумя тоталитарными государствами: нацистской Германией и Советским Союзом. Но — и это один из парадоксов белорусской истории — таким образом произошло воссоединение белорусских земель в одно государство.

Правда, поляки по-прежнему воспринимали Западную Беларусь (как и Западную Украину) как свою территорию. Поэтому Армия Крайова, когда была создана в 1942 году и подчинялась польскому эмиграционному правительству в Лондоне, действовала на территории Польши в границах 1939 года. То есть и на белорусских территориях.

Против кого воевала Армия Крайова?



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Штурмовая рота 3-й бригады Армии Краевой выходит из церкви во главе с Ромуальдом Райсом. Апрель 1944 года. Фото: wikipedia.org

Польское правительство в изгнании не признавало договоренности между Германией и СССР (в том числе «пакт Молотова — Риббентропа»). Поэтому считало эти страны двумя своими противниками. На практике Армия Крайова боролась против немцев, а в отношении СССР действовали по-разному: имели место и сотрудничество (особенно после установления дипломатических отношений между СССР и эмиграционным правительством), и вооруженные столкновения.

В 1944 году Армия Крайова попыталась взять власть в свои руки (план «Буря»). Поляки планировали, что уничтожат отступающих немцев и к моменту прихода советских войск власть будет в руках гражданских органов власти, которые подчинялись эмиграционному правительству.

АК начала восстание в Варшаве. Но восстание было потоплено в крови (по версии поляков, Красная Армия специально не оказала им помощь, по версии СССР, Красная Армия не имела для этого ресурсов, о начале восстания им никто не сообщил).

Армия Крайова была обескровлена. В начале 1945 года последний руководитель АК Леопольд Окулицкий официально распустил армию. Сам он возглавил новую подпольную организацию «Niepodległość-NIE» («НЕ-Независимость»), которая вела разведку и диверсионную деятельность в тылу Красной Армии.

Бойцы Армии Крайовой — герои Польши. А Бурый?

Для поляков бойцы Армии Крайовой — несомненно, герои, которые с оружием в руках боролись за независимость своей страны. Но Ромуальд Райс однозначно не подходит под эту категорию. А если и подходит, то лишь до 1944/1945 года. Почему?

В 1944-м он вывел из окружения свое подразделение, распустил его и по поддельным документам стал служить в Народном войске польском (ранее воевало вместе с Красной Армией на Восточном фронте). Но уже в мае 1945 года он дезертировал и стал служить в 5-й Виленской бригаде АК (некоторые подразделения Армии Крайовой продолжили борьбу и после официального роспуска). В сентябре 1945-го руководитель 5-й бригады издал приказ о ее самороспуске, но Райс отказался его исполнить и продолжил борьбу в другой организации, Национальном вооруженном сопротивлении.

Его подразделение начало борьбу с новой властью. К тому времени во главе Польши находилось Временное правительство национального единства, сформированное в июне 1945 года. Западные союзники признали его с условием, что туда войдут представители различных политических сил (в том числе и эмигранты). Но на практике его контролировали местные коммунисты, которые опирались на СССР.

Бурый действовал на Белосточчине, где преобладало белорусское население (в 1939 году оно вошло в состав БССР). Но польские повстанцы считали, что белорусы (к тому же еще и православные) априори политически враждебны им.

Когда после Второй мировой войны Сталин передал эти территории Польше и была проведена новая граница, польское население получило возможность переселиться в эту страну, белорусское — переехать в БССР. Многие жители Белосточчины отказывались переселяться, ведь издавна жили на этих территориях. Но повстанцы попытались избавиться от них, население некоторых деревень получало угрозы от нелегальных организаций, некоторые семьи даже были убиты. Реакция была обратной: действия партизанских отрядов лишь увеличили симпатию к властям.

Что случилось в начале 1946 года?



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Солдаты 3-й Вильнюсской бригады Армии Крайовой. Среди них и Ромуальд Райс. 1944 год. Фото: wikipedia.org

В январе — феврале 1946 года отряд Бурого (к тому времени он получил звание капитана) осуществил рейд, целью которого было продемонстрировать силу своей организации. В ходе марша были сожжены (полностью или частично) пять белорусских деревень: Залешаны и Волька-Выгоновская (31 января), Зани и Шпаки (2 февраля), также в документах называется деревня Концовизна. Погибли 79 человек (в том числе женщины и маленькие дети).

Например, в Залешанах жителей согнали в одно здание и подожгли. Люди сумели вырваться из здания (польские историки говорят, что солдаты стреляли поверх голов, очевидцы утверждают об обратном). Но тогда Бурый сжег всю деревню, и многие погибли в огне или во время попытки бегства. 30 января возле деревни Старые Пухалы были убиты местные ямщики, причем, возможно, некоторые из них с особой жестокостью убиты обухами топоров (причем тех, кто умел креститься по-католически и читать по-польски «Отче наш», отпустили).

В 1948 году Бурый был арестован. Ему пообещали свободу, после чего капитан начал сотрудничать со следствием, раскрыл все подпольные адреса и контакты. Но годом позже Бурого приговорили к смертной казни через повешение. Свою вину Райс не признал.

Как в Польше оценивали события 1946 года?



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Ромуальд Райс. Фото: wikipedia.org

В 1995 году Варшавский военный окружной суд отменил смертный приговор Ромуальду Райсу, поскольку он «боролся за независимое существование польского государства». Что касается его приказов (относительно белорусских деревень), то он действовал «в состоянии крайней необходимости» и предпринимал «не всегда этические» действия.

Это вызвало возмущение у жертв тех событий. Польский Институт национальной памяти начал следствие, которое завершил в 2005 году. Исследователи пришли к выводу, что действия Бурого «имели признаки геноцида» по отношению к православным белорусам.

— Не ставя под сомнение идею борьбы за независимость Польши под руководством организаций, выступающих против навязанной власти (речь о коммунистическом правительстве . — Прим. TUT.BY), (…) следует твердо заявить, что убийство ямщиков и усмирение деревень в январе — феврале 1946 года нельзя отождествлять с борьбой за независимое существование государства, поскольку оно несет признаки геноцида.

В чем суть нового конфликта?

В 2015 году к власти в Польше пришла консервативная партия «Право и справедливость», которая впервые в истории страны сформировала однопартийное правительство большинства. Руководство института было сменено, а выводы 2005 года были названы ошибочными и «не соответствующими фактам».

— Мы считаем, что Бурый не действовал с намерением уничтожить (полностью или частично) белорусскую общину или православную общину, проживающую в Польше в ее нынешних границах. (…). Вина Бурого состоит в том, что он создал ситуацию, с которой не мог справиться и в результате которой, независимо от его намерений, люди, которые ни при каких обстоятельствах не должны были пострадать, были убиты, — заявили историк Казимеж Краевский и адвокат Гжегож Висовский.

Как утверждали историки Мариуш Бехта и Войцех Мушинский, [эта] «акция носила политический характер и была связана с активной поддержкой местным населением коммунистического режима».

Институт заявил, что единственным правомочным решением является постановление 1995 года. А значит, Бурый и его подчиненные не виноваты. Этого мнения придерживаются и польские националисты, которые проводят марши в Гайновке (на этот город также нападали отряды Райса).

Будет очень кстати процитировать еще одно положение из документа 2005 года, который осудил Райса:

— Мероприятия (…), проводимые Бурым, никоим образом не способствовали польско-белорусским национальным отношениям и пониманию польской подпольной борьбы за независимость Польши.

Справедливость этого тезиса уже подтвердил белорусский МИД.

— Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий Бурого официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время, — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Посол Польши в Беларуси уже вызван в МИД для дачи соответствующих пояснений.