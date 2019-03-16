Хотела быть криминалистом, а стала ветврачом

За семь месяцев работы в «АгроНиве» агрогородок Долбизно стал родным домом для ветврача Анастасии Бердник. В прямом смысле. И это не только из-за полученного от хозяйства дома. Хотя обо всем по порядку.

Родом она из самого северного города нашей страны – Витебска. Хотела связать свою жизнь с криминалистикой, но немного не хватило баллов на бюджетное место в медицинский ВУЗ. Решила не терять год и подала документы в ветеринарную академию в родном городе. На первом курсе начали углубленно изучать анатомию. Стало интересно, поэтому перевод на другое направление отложила сначала на год, а потом и вовсе так увлеклась, что осталась…

– Я очень ленивый человек: мне проще готовится к занятиям, чем учить большой объем материала к экзамену. Поэтому к каждой сессии старалась получить «автоматы». Со своей ленью «докатилась» до диплома с отличием, – смеется моя собеседница.

К выбору первого места работа отнеслась ответственно, тем более, что в рейтингах выпускников она была в числе первых. Преподаватели советовали обратить внимание на хозяйства Брестской и Гродненской областей – они, как правило, лучшие в стране. Дальше учитывала обеспеченность жильем, немаловажным показателем был и уровень заработной платы. Так, остановила свой выбор на ОАО «АгроНива», куда и отправилась на преддипломную практику.

С обзорной экскурсии и планерок началось знакомство с одним из ведущих хозяйств района. На три месяца рабочим местом стала ферма в Омеленце. Поначалу ей, горожанке, было сложно (даже практика в витебских хозяйствах казалась не такой трудной). Непривычным был и график работы: с продолжительным перерывом с 11.00 до 17.00 в смене «с семи до семи», но достойная оплата труда с лихвой окупила старания практикантки.





– Подкупило и безоговорочное доверие директора хозяйства к молодым кадрам. Пожалуй, «АгроНива» – самое молодежное акционерное общество. Тут особая атмосфера – все постоянно в движении, что-то придумывают, организуют, – восхищается ритмом жизни хозяйства молодой специалист.

В августе Анастасия приехала в «АгроНиву» и была полна решимости работать. Ей выделили «президентский» домик, а спустя время в Долбизно из Витебска переехала ее мама (на родине они продали свой дом). Она тоже устроилась на работу – помощником начальника молочно-товарного комплекса в Долбизно.

За ветврачом Анастасией Бердник теперь закреплены фермы «Пограничная», «Песчатка», молочно-товарная «Волковичи» – около 1500 голов. Она признается, что коровы – самые благодарные пациенты:

– То, как животное сначала с опаской подпускает человека, а потом со слезами на глазах выражает признательность за лечение, помогает прочувствовать важность своего труда. Возможно, они не самые «разговорчивые» пациенты, но так еще интереснее: нужно и применять знания, и выстраивать причинно-следственные связи. Ведь каждый случай – индивидуален.

Анастасии никогда не откажут в консультации коллеги и наставник Вера Михайловна Коломеец. В любое время может рассчитывать даже на мужскую помощь по дому (некоторые вещи до сих пор в коробках) или ремонту личного авто.

Долгосрочных планов не строит, делает все зависящее от нее прямо сейчас (переделывать что-либо – хлопотно). Находит время на отдых: читает фантастику, вышивает крестиком. И ездит в областной центр – отдохнуть от темпа сельской жизни. Но главное – менять ничего не собирается.

Наталия КОВПАНЬКО