Стало известно, когда выйдет фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

Топ-менеджер компании Huami, занимающейся производством фитнес-браслетов для Xiaomi и Amazfit, рассказал , когда стоит ожидать презентации нового Mi Band 4.



Mi Band 3

Дэвид Цуй (David Cui), финансовый директор Huami, заявил, что Mi Band 4 выйдут в этом году. «Скорее всего, не в марте или апреле (а позже — прим. ред.), но точно в этом году», — уточнил топ-менеджер.

Он также отметил, что в каждом новом поколении фитнес-браслеты Mi Band получают какие-либо новые режимы работы, и Mi Band 4 не станет исключением. Правда, о какой именно функции идет речь, пока не сообщается. По словам Дэвида, в компании также ожидают хороших продаж еще не анонсированного фитнес-браслета.

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