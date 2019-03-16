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Стало известно, когда выйдет фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

17.03.2019 10:56 — Разное | Tut.by  
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Топ-менеджер компании Huami, занимающейся производством фитнес-браслетов для Xiaomi и Amazfit, рассказал, когда стоит ожидать презентации нового Mi Band 4.


Mi Band 3

Дэвид Цуй (David Cui), финансовый директор Huami, заявил, что Mi Band 4 выйдут в этом году. «Скорее всего, не в марте или апреле (а позже — прим. ред.), но точно в этом году», — уточнил топ-менеджер.

Он также отметил, что в каждом новом поколении фитнес-браслеты Mi Band получают какие-либо новые режимы работы, и Mi Band 4 не станет исключением. Правда, о какой именно функции идет речь, пока не сообщается. По словам Дэвида, в компании также ожидают хороших продаж еще не анонсированного фитнес-браслета.

Смотрите, сколько у нас стоят другие фитнес-браслеты Xiaomi:

 
 
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Об этом заявил Дэвид Цуй (David Cui), финансовый директор компании Huami.
 
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