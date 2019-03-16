

Юлия Началова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости )

Несколько дней назад певица попала в больницу и оказалась в реанимации. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Юлии Началовой было 38 лет…

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умерла российская певица и телеведущая Юлия Началова Несколько дней назад певица попала в больницу и оказалась в реанимации. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Юлии Началовой было 38 лет…

О кончине Юлии Началовой сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева. «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала она в Instagram. Информацию подтвердил РБК отец певицы Виктор Началов.В начале этой недели стало известно, что Началова попала в больницу. Изначально сообщалось, что певица проходит обследование в клинике. Однако двумя днями позже представитель певицы сообщила, что Юлия Началова находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.В беседе с ТАСС Виктор Началов уточнил, что причиной смерти его дочери стала остановка сердца после заражения крови. Он добавил, что «врачи делали все гениально, старались», однако спасти певицу не удалось.Ранее Исаева рассказывала, что несколько лет назад у певицы нашли подагру и она «перманентно занимается» ее лечением. В субботу стало известно, что певице сделали операцию на ноге. «Почистили ногу, да», — говорил в субботу утром отец Началовой Виктор в беседе с РБК.Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье музыкантов. Отец Юлии Виктор — композитор и музыкальный продюсер, мать Таисия — также профессиональный музыкант. Уже с двухлетнего возраста ребенка родители стали заниматься с ним вокалом.В 1991–1992 годах Началова была участницей телевизионного конкурса «Утренняя звезда», в котором одержала победу. В 1995 году она завоевала Гран-при международного вокального конкурса Big Apple-95 в Нью-Йорке, где ее конкурентками были Кристина Агилера и Дина Браун. В том же 1995 году вышел первый альбом Началовой «Ах, школа, школа», впоследствии она записала и выпустила еще несколько альбомов.Началова также известна как актриса и телеведущая. В частности, она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001 год), «Бомба для невесты» (2004 год), музыкальной комедии «Три мушкетера» (2004 год). Вела программу «Два голоса» на телеканале СТС, была наставником шоу «Наш выход» на телеканале «Россия ​1», пишет РБК.