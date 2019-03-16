Фуркад провалил эстафету и подарил медаль россиянам

На первом рубеже французский биатлонист смог отстреляться и уйти с лидерами, однако на последнем огневом рубеже стрельба Фуркада была самой худшей из всех биатлонистов, и он отправился на два штрафных круга. Таким образом, француз показал самый худший результат в своей карьере. При этом сборная России перед последним огневым рубежом практически не рассчитывала на призовое место, однако благодаря провальной ошибке Фуркада и биатлонистов из других сборных россиянин Александр Логинов невероятными усилиями добыл для своей страны бронзовую медаль.





В итоге победителями эстафеты в рамках Чемпионата мира стали норвежцы, вторыми финишировали представители сборной Германии. Этот Чемпионат мира сложился для Фуркада крайне неудачно. Бывший лидер мирового биатлона смог не смог завоевать ни одной медали. У Фуркада остаётся самый последний шанс - сегодня Чемпионат мира завершится гонкой с общего старта.



