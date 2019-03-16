ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фуркад провалил эстафету и подарил медаль россиянам

17.03.2019 11:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Француз Мартен Фуркад провалил эстафету, состоявшуюся в рамках Чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде. Как передает replyua.net, 16 марта, в субботу, мужчины бежали эстафету, и сборная Франции шла в лидерах до самого последнего этапа. Тренеры решили поставить Фуркада на последний этап, однако он не справился со своей задачей.

На первом рубеже французский биатлонист смог отстреляться и уйти с лидерами, однако на последнем огневом рубеже стрельба Фуркада была самой худшей из всех биатлонистов, и он отправился на два штрафных круга. Таким образом, француз показал самый худший результат в своей карьере. При этом сборная России перед последним огневым рубежом практически не рассчитывала на призовое место, однако благодаря провальной ошибке Фуркада и биатлонистов из других сборных россиянин Александр Логинов невероятными усилиями добыл для своей страны бронзовую медаль. 

В итоге победителями эстафеты в рамках Чемпионата мира стали норвежцы, вторыми финишировали представители сборной Германии. Этот Чемпионат мира сложился для Фуркада крайне неудачно. Бывший лидер мирового биатлона смог не смог завоевать ни одной медали. У Фуркада остаётся самый последний шанс - сегодня Чемпионат мира завершится гонкой с общего старта.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Француз Мартен Фуркад провалил эстафету, состоявшуюся в рамках Чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде. Как передает replyua.net, 16 марта, в субботу, мужчины бежали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Операции с банковскими картами Беларусбанка подорожали. Минимум в 2 раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика