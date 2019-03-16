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Самому молодому 92 года. Сколько в Беларуси проживает участников ВОВ

17.03.2019 11:02 — Разное | Партизан  
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В Беларуси стремительно сокращается число ветеранов ВОВ. За последние 4 года их стало меньше почти на 11 тысяч, сообщают в Минтруда. Только за 2018 год число ветеранов ВОВ сократилось на 2185 человек.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На 1 января этого года в Беларуси проживало 6845 ветеранов ВОВ (годом ранее — 9030). Из них — 3250 участников войны, 1073 инвалидов, 1952 награжденных тружеников тыла, 417 блокадников Ленинграда.

Больше всего ветеранов ВОВ на начало этого года проживало в Минске — 1916 человек, а меньше всего — в Гродненской области — 495. В Минской области — 874, в Витебской — 956, в Брестской — 897, в Гомельской — 1045, в Могилевской — 662.

«Ряды ветеранов войны, к сожалению, с каждым годом редеют: за последние четыре года из жизни ушли почти 11 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в результате их численность сократилась в два с половиной раза», — отмечают в Минтруда.


Самым молодым участникам и инвалидам войны сейчас 92 года, самым молодым партизанам и подпольщикам — 87 лет, добавляют в ведомстве.

На 1 апреля 2014 года в Беларуси проживало 20 694 ветерана (в 2013 году — 25,3 тысячи, в 2012-м — 30,5 тысячи). По данным на 1 июля 2006 года, в Беларуси насчитывалось 72 395 ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, на 1 октября прошлого года в Беларуси проживало 400 человек, возраст которых превышает 100 лет. Больше всего долгожителей насчитывалось в Минске — 63 человека, а также в Витебской и Гродненской областях — по 62.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси стремительно сокращается число ветеранов ВОВ. За последние 4 года их стало меньше почти на 11 тысяч, сообщают в Минтруда. Только за 2018 год число ветеранов...
 
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