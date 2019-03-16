Вьетнам планирует запустить в Беларуси производство чая и кофе

Особое внимание на встрече уделили реализации совместных проектов: по выпуску во Вьетнаме грузовых автомобилей и молочных продуктов.





«Нам нужно выходить на более активную фазу инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации», — подчеркнул Михаил Мясникович. Он предложил ускорить реализацию совместных проектов на территории Вьетнама и попросил содействовать принятию госорганами этой страны необходимых документов для запуска и успешного развития таких предприятий.





Стороны также обсудили перспективы работы совместного завода «МАЗ-Азия» и условия поставок белорусского сырья для выпуска молочной продукции во Вьетнаме.





Наша страна готова наращивать поставки техники, в том числе тракторов. В 2018 году объем их экспорта во Вьетнам вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2017-м. По мнению Председателя Совета Республики, эти цифры могут быть больше. Он также отметил заинтересованность белорусской стороны в увеличении импорта из Вьетнама кожевенного сырья для производства обуви, а также кофе, рыбы и другой продукции.





«С белорусскими и вьетнамскими партнерами мы будем прорабатывать вопрос о создании совместного производства по выпуску чая и кофе на территории Беларуси», — проинформировал в свою очередь посол. Он напомнил, что во Вьетнаме реализуются два крупных проекта с участием белорусских компаний — по производству грузовых автомобилей и молочных продуктов. Дипломат выразил уверенность в том, что они будут способствовать росту товарооборота между странами.





«Беларуси и Вьетнаму нужно переходить от простой торговли к производственной кооперации, создавать совместные предприятия и производства. Такой подход позволит увеличить объем взаимной торговли до $500 млн», — уверен Фам Хай.