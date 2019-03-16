ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вьетнам планирует запустить в Беларуси производство чая и кофе

17.03.2019 10:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на этой неделе провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в нашей стране Фам Хаем. Подробности сообщает пресс-служба Совета Республики.

Особое внимание на встрече уделили реализации совместных проектов: по выпуску во Вьетнаме грузовых автомобилей и молочных продуктов.

«Нам нужно выходить на более активную фазу инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации», — подчеркнул Михаил Мясникович. Он предложил ускорить реализацию совместных проектов на территории Вьетнама и попросил содействовать принятию госорганами этой страны необходимых документов для запуска и успешного развития таких предприятий.

Стороны также обсудили перспективы работы совместного завода «МАЗ-Азия» и условия поставок белорусского сырья для выпуска молочной продукции во Вьетнаме.

Наша страна готова наращивать поставки техники, в том числе тракторов. В 2018 году объем их экспорта во Вьетнам вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2017-м.  По мнению Председателя Совета Республики, эти цифры могут быть больше. Он также отметил заинтересованность белорусской стороны в увеличении импорта из Вьетнама кожевенного сырья для производства обуви, а также кофе, рыбы и другой продукции.

«С белорусскими и вьетнамскими партнерами мы будем прорабатывать вопрос о создании совместного производства по выпуску чая и кофе на территории Беларуси», — проинформировал в свою очередь посол. Он напомнил, что во Вьетнаме реализуются два крупных проекта с участием белорусских компаний — по производству грузовых автомобилей и молочных продуктов. Дипломат выразил уверенность в том, что они будут способствовать росту товарооборота между странами.

«Беларуси и Вьетнаму нужно переходить от простой торговли к производственной кооперации, создавать совместные предприятия и производства. Такой подход позволит увеличить объем взаимной торговли до $500 млн», — уверен Фам Хай.
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на этой неделе провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в нашей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, когда выйдет фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика