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Мирзиёев распорядился выдать звездам российского хоккея квартиры в Ташкенте

17.03.2019 10:54 — Разное | Партизан  
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение хокиму (главе администрации) Ташкента выдать квартиры звездам российского хоккея, которые будут помогать развивать этот вид спорта в республике. Об этом глава государства сообщил на церемонии открытия ледового комплекса Humo Arena, сообщает Кun.uz.

По словам главы государства, перед церемонией он встретился с легендами российского хоккея, которые обещали помочь Узбекистану в развитии хоккея.

«Я сказал хокиму (Ташкента – прим.), чтобы он выдал им квартиры. Когда они будут к нам приезжать, они должны чувствовать себя не как в гостях, а как дома», – сказал президент. Шавкат Мирзиёев не назвал конкретные фамилии.

Строительство многофункционального ледового комплекса Humo Arena началось в феврале 2017 года. Главная арена вмещает 12,5 тыс. зрителей и будет использована для хоккейных матчей. Зал имеет возможность изменять расстановку кресел в зависимости от проводимого спортивного мероприятия. На основной арене также предусмотрено проведения матчей по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, соревнований по боксу, таэквондо, по шорт-треку, фигурному катанию и керлингу, а также концертов. Вместимость в формате концертного зала – 10 тыс. зрителей.
 
 
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение хокиму (главе администрации) Ташкента выдать квартиры звездам российского хоккея, которые будут помогать...
 
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