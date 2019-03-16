Мирзиёев распорядился выдать звездам российского хоккея квартиры в Ташкенте

По словам главы государства, перед церемонией он встретился с легендами российского хоккея, которые обещали помочь Узбекистану в развитии хоккея.





«Я сказал хокиму (Ташкента – прим.), чтобы он выдал им квартиры. Когда они будут к нам приезжать, они должны чувствовать себя не как в гостях, а как дома», – сказал президент. Шавкат Мирзиёев не назвал конкретные фамилии.





Строительство многофункционального ледового комплекса Humo Arena началось в феврале 2017 года. Главная арена вмещает 12,5 тыс. зрителей и будет использована для хоккейных матчей. Зал имеет возможность изменять расстановку кресел в зависимости от проводимого спортивного мероприятия. На основной арене также предусмотрено проведения матчей по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, соревнований по боксу, таэквондо, по шорт-треку, фигурному катанию и керлингу, а также концертов. Вместимость в формате концертного зала – 10 тыс. зрителей.