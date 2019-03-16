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Раздели до трусов: журналисты из России провели три часа в минской милиции

17.03.2019 10:28 — Разное | Партизан  
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16 марта в Минске сначала задержали, а потом отпустили двоих российских журналистов: Павла Никулина и Яна Потарского. Оба они работают в редакции альманаха moloko plus.


Ян Потарский и Павел Никулин / Еврорадио

В столицу Беларуси парни приехали, чтобы прочитать лекцию о малых медиа — таких, как их альманах, передает "Еврорадио"

Около 16:00 они были задержаны у входа в “Белорусский пресс-клуб”, где должна была пройти лекция. Перед этим милиционеры некоторое время переписывали данные пришедших на мероприятие и снимали их на видео.

Около 19:00 Никулин и Потарский вышли из отделения милиции. По их словам, протоколов на них составлено не было — милиционеры ограничились рапортами о задержании. У журналистов изъяли 32 экземпляра альманаха moloko plus, посвященных революциям в мире, а также стикеры. Всё это пройдет экспертизу на предмет экстремизма.

Если экстремизм найдётся, россиян привлекут к административной ответственности. Пока же Никулин и Потарский имеют право вернуться домой.


“Нам сказали, что мы распространяем экстремистские материалы, — после освобождения рассказал Еврорадио издатель moloko plus Павел Никулин. — Мне как редактору этих материалов известно, что в России они не запрещены. В Беларуси их тоже вроде бы никогда не изымали.

У нас фотографировали татуировки. Мне пришлось раздеться до трусов, потому что у меня много татуировок.

То, как с нами общались сотрудники милиции, я могу назвать холодной вежливостью, то есть это вынужденная вежливость. Мне кажется, что нам не верили. Они делали вид, что верят мне, вежливо улыбались, но картинка в голове у них другая. Они будто бы считали, что мы с какой-то другой целью сюда приехали. Спрашивали, состоим ли мы в каких-то движениях. Мы, кроме как в профсоюзе журналистов, нигде не состоим”. 

Ян Потарский рассказывает, что целью визита в Беларусь была лекция о том, как создавать малые медиа, а не презентация альманаха:

“У нас есть наш журнал, который мы выпускаем, это малое медиа, поэтому у нас есть опыт в этом. Мы хотели поделиться опытом с нашими белорусскими читателями, коллегами. Даже в заголовке нашей встречи не было информации, о чём наш альманах. Связь между нашим альманахом и этой лекцией только в том, что эту лекцию читают участники альманаха”.

Кроме альманахов, у журналистов хотели изъять футболки. Но всё-таки не стали.

— Я долго объяснял, что на нашем мерче изображена фламандская архитектура. Это собор, — рассказывает Потарский.

— Ломбардская вроде, — поправляет Никулин.

— Я сказал фламандская, — продолжает Потраский. — Потом исправлял грамматические ошибки за сотрудником милиции, который писал протокол, и он не мог запомнить слово “фламандская”, поэтому слово “ломбардская” выбило бы его вообще. Если бы было слово “ломбард”, то нас бы привязали к каким-нибудь финансовым правонарушениям, а у нас денег нет.

У Павла Никулина есть несколько версий, почему двое российских журналистов заинтересовали белорусскую милицию:

“Я не очень понимаю: это была самодеятельность местных органов или они настолько отзывчивы, что выполняли какие-то российские просьбы. Мне рассказывали, что местные силовики рьяно следят, “чтобы здесь ничего Россия не делала”, потому что у них есть профессиональная гордость. Они недовольны, когда Россия здесь что-то проворачивает, как, например, была история с похищением [украинца Павла] Гриба. С другой стороны, а почему бы и нет? По каким-то вопросам можно ссориться, по каким-то сотрудничать. Они вообще думали, что мы анархисты, что состоим в каких-то движениях.

В России СМИ писали, что нам платят Ходорковский, Навальный, Запад, что мы связаны с ИГИЛ. И это не был какой-то стёб — те люди, которые это утверждали, уверены в этом. Сейчас вот добавилось, что мы связаны с движением анархистов. Ну, в принципе это неплохой послужной список. Осталось добавить нацистов и Ирландскую республиканскую армию. И всё!”


Минская милиция в официальном пресс-релизе заявила, что россиян: “20-летнего неработающего жителя г. Москва и 30-летнего студента московского вуза” — задержали для установления личностей. “У граждан была обнаружена литература, содержащая призывы к экстремистской деятельности, — сказано в сообщении на сайте ГУВД Мингорисполкома. — В отношении указанных граждан начат административный процесс по ст. 17.11 (“Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность”) КоАП Республики Беларусь”. Литература изъята, в 19 часов граждане отпущены, проводится проверка.

moloko plus — это некоммерческий альманах, посвященный проблемам насилия. В нем работают профессиональные журналистки и журналисты, "уставшие от цензуры и ангажированной повестки дня в российских федеральных СМИ".

Ранее вышли три номера альманаха — "Терроризм", "Наркотики" и "Революция". Сейчас команда работает над четвертым номером — "Патриархат".

 
Теги: Минск
 
 
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16 марта в Минске сначала задержали, а потом отпустили двоих российских журналистов: Павла Никулина и Яна Потарского. Оба они работают в редакции альманаха moloko plus.
 
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