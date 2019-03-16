Марлен Хуциев доставлен в больницу в тяжёлом состоянии

Режиссёра "Весны на Заречной улице" и "Заставы Ильича" госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением.





В конце 2018 года Хуциев отказался ложиться в больницу без жены Ирины Соловьевой, их госпитализировали вдвоем и поместили в одну палату. 5 января стало известно о смерти Соловьевой.



