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В Милане расследуют отравление свидетеля по делу о секс-вечеринках Берлускони

17.03.2019 10:17 — Разное | Партизан  
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В Италии прокуратура расследует обстоятельства гибели 34-летней модели из Марокко Иман Фадил, скончавшейся 1 марта в одном из госпиталей Милана. Она могла быть отравлена радиоактивными веществами.



Танцовщица была одним из ключевых свидетелей по уголовному делу против бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Его обвиняют в подкупе свидетелей на суде по делу о секс-вечеринках с его участием, где он, как настаивало следствие ранее, занимался сексом с несовершеннолетней секс-работницей. Об этом сообщает агентство ANSA.

Фадил скончалась через месяц после поступления в больницу с болями в животе. Перед смертью она рассказала, что боится, что была отравлена. Шеф-прокурор Милана Франческо Греко рассказал агентству Reuters, что в обстоятельствах гибели модели есть странности. "Врачи не смогли определить никакой патологии, которая могла бы объяснить эту смерть", – заявил он. Офис прокурора отметил, что марокканка умерла "после длительной агонии". Предварительная токсикологическая экспертиза показала, что смерть могла наступить от отправления комбинацией радиоактивных веществ, утверждает ANSA.


Фадил давала показания на уголовном процессе по делу Берлускони в 2012 году. Тогда суд приговорил его к семи годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней секс-работницей и злоупотребление служебным положением. Его обвиняли в организации на своей вилле вечеринок "бунга-бунга", где он и его гости занимались сексом с проститутками. Фадил рассказывала, что была на одной из вечеринок, где молодые девушки, иногда в костюмах монахинь, танцевали на шестах эротические танцы. На другой девушка в нижнем белье танцевала для Берлускони стриптиз в маске игравшего за принадлежавший политику футбольный клуб "Милан" футболиста Роналдиньо.

Приговор по этому делу был отменён в 2014 году. Прокуратура Милана завела на Берлускони новое дело, теперь его обвиняют в подкупе свидетелей на предыдущем процессе, чтобы те давали ложные показания. Фадил должны была выступать и на этом суде.

Сильвио Берлускони отказался комментировать смерть модели. По его словам, он не был с ней знаком и никогда с ней не разговаривал.


 
 
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В Италии прокуратура расследует обстоятельства гибели 34-летней модели из Марокко Иман Фадил, скончавшейся 1 марта в одном из госпиталей Милана. Она могла быть...
 
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