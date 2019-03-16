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В Бресте сотрудники ГАИ разбили свою служебную машину и автомобиль такси
Авария произошла 16 марта на Проспекте Республики, автомобиль ГАИ столкнулся с такси «Tyota Primus» фирмы «Сити», которое двигалось на зеленый свет. В результате автомобили пришлось убирать с места аварии с помощью эвакуаторов. Обошлось без жертв.
В результате столкновения автомобиль такси протаранил металлическое ограждение.
Примерно в 15:30 машина ГАИ завернула с улицы Московской на Проспект Республики, через 400 метров автомобиль остановился перед светофором и, включив световую сигнализацию, начал движение на красный сигнал светофора. Но это было сделано слишком поздно, на зеленый сигнал светофора уже двигалось такси «Сити», с которым и столкнулась машина ГАИ, передает
После удара машина Сити отлетела в ограждение.
На вечер субботы брестская Госавтоинспекция не сделала никаких заявлений относительно этого ДТП.
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Авария произошла 16 марта на Проспекте Республики, автомобиль ГАИ столкнулся с такси «Tyota Primus» фирмы «Сити», которое двигалось на зеленый свет. В результате...
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