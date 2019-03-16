В Бресте сотрудники ГАИ разбили свою служебную машину и автомобиль такси

В результате столкновения автомобиль такси протаранил металлическое ограждение.

Примерно в 15:30 машина ГАИ завернула с улицы Московской на Проспект Республики, через 400 метров автомобиль остановился перед светофором и, включив световую сигнализацию, начал движение на красный сигнал светофора. Но это было сделано слишком поздно, на зеленый сигнал светофора уже двигалось такси «Сити», с которым и столкнулась машина ГАИ, передает