Павел Усов: Ненациональная «концепция информационной безопасности»

"Белсат" . Прямым доказательством этого утверждения является тот факт, что к процессу разработки этой концепции не были допущены представители демократического сообщества, известные независимые журналисты и эксперты страны. А, когда мы говорим о национальных интересах, то никто лучше их не сформулировал бы суть этих интересов. Тем не менее, взгляд широкой группы белорусского общества был полностью проигнорирован, что в свою очередь означает то, что белорусская власть не только не рассматривает их как важных стратегических союзников, а видит в них прямую угрозу, передает









Логика событий последних лет, высказывания официальных политиков говорят о том, что правящая элита не осознает реальный источник информационных угроз, а следовательно не сможет выработать никаких механизмов противодействия реальным информационным атакам.





Для национально ориентированного населения Беларуси совершенно очевидно, что главным информационным агрессором, источником информационных вбросов (фейков) является Россия. Достаточно вспомнить, о том что летом 2018 году, российский Telegram-канал «Незыгарь» (близкий, как считается к Администрации президента РФ) стал инициатором нескольких информационных вбросов. Первый и наиболее чувствительный для властей была информация об «инсульте у Лукашенко», вторым, информация о том, что Кремль более не хочет видеть Лукашенко президентом Беларуси и готовит ему замену.





Представители власти, разработчики концепции мало того, что стараются не упоминать Россию, как источник информационных угроз, то еще пытаются оправдывать российское руководство, тем, что оно якобы находится в неведении относительно информационных атак на Беларусь.









Более того, в то время, как идет обсуждение «Концепции» белорусскими чиновниками заявляется, что Свой «информационный суверенитет» Беларусь будет защищать вместе с Россией, в рамках Союзного государства». Это вообще делает «Концепцию информационной безопасности» ущербной, неэффективной и подрывающей информационную безопасность страны. Так как исключение России из списка угроз, опора на нее делает невозможным развитие собственных национальных институтов, которые способны нейтрализовать деструктивное политическое информационное воздействия.









Можно предположить, что власти не хотят раздражать Москву какими-то радикальными действиями, однако полумеры не принесут никакого эффекта и не обезопасят информационного пространства Беларуси. К тому-же, как отмечалось, независимые СМИ не только исключены из системы информационный безопасности, но и продолжают быть объектами государственно преследования.





Кроме того, система информационной безопасности в эпоху информационной войны должна опираться: на белорусский язык и культуру; национальное образование (т.е. образование на белорусском языке); интенсивное укрепление национальных ориентаций общества (молодого поколения); десоветизацию общества; функционирование белорусскоязычных СМИ и свободу деятельности независимых белорусских СМИ, которые должны обеспечивать реализацию программы по усилению национальных ориентаций; на ограничение вещания российских СМИ.





Понятно, что белорусская власть на это не пойдет, так как демократизация в сфере функционирования СМИ и общества в целом, подорвет основы существования режима. Более того, такая стратегия предусматривает поступательное закрытие страны от влияния России, а это невозможно.





В итоге будем иметь: информационный суверенитет без суверенитета; национальный контент без белорусского языка; усиление информационной безопасности, без ограничения вещания российских СМИ в Беларуси; защита идеалов и ценностей, без идеалов и ценностей, кроме диктатуры.





Вне всякого сомнения, эта концепция нужна только для того, чтобы ужесточить условия функционирования независимых СМИ и организаций в период проведения президентской избирательной кампании 2020 года. Не исключаю, что для этого власти могут запустить собственную «фабрику троллей».





Именно этим объясняется то, что разработка и принятие это «Концепции» осуществляется сейчас в 2019 году, а не в 2014 во время пика информационной и гибридной войны в Украине, когда и белорусской общество подверглось масштабному информационному воздействию.







