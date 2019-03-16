Как выглядит февральская квитанция за ЖКУ тунеядца по сравнению с январской: горячая вода подорожала в 5,3 раза









В этом месяце для Марии выросла плата за подогрев воды. Сравниваем эту квитанцию с предыдущей, январской. В новом варианте, помимо обычного тарифа (16,9259 руб./Гкал), появилась графа с тарифами, обеспечивающими полное возмещение экономически обоснованных затрат (88,9900 руб./Гкал).





Если месяц назад за эту услугу Марии насчитали 5,65 рубля, то в феврале — 48,19. Рост в 5,3 раза.