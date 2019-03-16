ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядит февральская квитанция за ЖКУ тунеядца по сравнению с январской: горячая вода подорожала в 5,3 раза

17.03.2019 09:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В почтовых ящиках появились долгожданные январские квитанции за коммунальные услуги. Долгожданные — потому что до сих пор все только гадали, как они будут выглядеть для тунеядцев. Гомельчанка Мария Тарасенко достала свой квиток из ящика. Новый тариф на подогрев воды она определяет не иначе как драконовский, рассказывает Onliner.by.



В этом месяце для Марии выросла плата за подогрев воды. Сравниваем эту квитанцию с предыдущей, январской. В новом варианте, помимо обычного тарифа (16,9259 руб./Гкал), появилась графа с тарифами, обеспечивающими полное возмещение экономически обоснованных затрат (88,9900 руб./Гкал).

Если месяц назад за эту услугу Марии насчитали 5,65 рубля, то в феврале — 48,19. Рост в 5,3 раза.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В почтовых ящиках появились долгожданные январские квитанции за коммунальные услуги. Долгожданные — потому что до сих пор все только гадали, как они будут...
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Пинска обрушилось историческое здание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика