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В центре Пинска обрушилось историческое здание

17.03.2019 09:41 — Разное | Партизан  
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В Пинске обрушилось историческое здание, которое было построено в начале ХХ века.



О произошедшем сообщил один из жителей близлежащего дома, который попал в список пострадавших от обрушения, сообщает cайт «Варяг». Мужчина не получил травм, а попросту не смог попасть домой, так как вход в его подъезд завалило.

В ходе реконструкции с дома сняли крышу и приступили к укладке фундамента. В какой-то момент стены не выдержали – две из них 14 марта частично обрушились. Насколько известно, пострадавших в результате обрушения нет.


 
 
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В Пинске обрушилось историческое здание, которое было построено в начале ХХ века.
 
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