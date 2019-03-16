|
В центре Пинска обрушилось историческое здание
В Пинске обрушилось историческое здание, которое было построено в начале ХХ века.
О произошедшем сообщил один из жителей близлежащего дома, который попал в список пострадавших от обрушения, сообщает cайт
В ходе реконструкции с дома сняли крышу и приступили к укладке фундамента. В какой-то момент стены не выдержали – две из них 14 марта частично обрушились. Насколько известно, пострадавших в результате обрушения нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинске обрушилось историческое здание, которое было построено в начале ХХ века.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)