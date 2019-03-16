В центре Пинска обрушилось историческое здание









«Варяг» . Мужчина не получил травм, а попросту не смог попасть домой, так как вход в его подъезд завалило. О произошедшем сообщил один из жителей близлежащего дома, который попал в список пострадавших от обрушения, сообщает cайт. Мужчина не получил травм, а попросту не смог попасть домой, так как вход в его подъезд завалило.





В ходе реконструкции с дома сняли крышу и приступили к укладке фундамента. В какой-то момент стены не выдержали – две из них 14 марта частично обрушились. Насколько известно, пострадавших в результате обрушения нет.



