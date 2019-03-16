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Сразу два перекрёстка лишились вторых полос для поворота направо. Это хорошо или плохо?
17.03.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Иногда сложно понять логику или смысл того или иного изменения в организации дорожного движения Бреста. Когда-то давно один умный человек сказал - надо подходить к этому без эмоций, с научной точки зрения. Потом он взял, и изменил в городе всё, к чему мы так были привычны. Широкие полосы стали узкими, светофоры настраивались на пропуск транспорта без остановок, исчезали нерегулируемые пешеходные переходы. Но то дела давно минувших лет. С тех пор всё опять поменялось, и тут до нас дошло, насколько правильными и необходимыми были те преобразования, которые мы раньше встречали "в штыки".
А вот скажите-ка мне, что хорошего произошло в городе в плане организации дорожного движения в последний год (ну чуть побольше). Разрулилась какая-то проблема? Стало проще проезжать (проходить) тот или иной участок? Честно говоря, сходу можно вспомнить лишь реконструкцию бульвар-Варшавка, но там основы закладывались ещё раньше, при проектировании, так что можно не брать в расчёт. И ещё кое где посрезали слишком уж завышенные искусственные неровности (за это спасибо, но таких мест ещё хватает).
Раз о хорошем вспомнить не получилось, давайте тогда о плохом, что-ли. На брифинге председателя облисполкома прозвучала мало кем замеченная фраза, он вскользь упомянул, что налажена работа так называемой "зелёной волны". Однако, уже месяц как водители жалуются на то, что и там, где "волна" чудесно работала раньше (ул. Московская в частности), теперь приходится останавливаться на каждом светофоре - ну или "топить" с нарушениями, чтобы успеть на "волну", которая ну никак не на 60 работает.
Спрашивается - зачем было трогать? На ум приходит информация, о которой сообщали как-то все СМИ Бреста - мол, Евросоюз поможет обеспечить в городе Бресте беспрепятственный проезд транспорта
Это шутка, конечно, но совершенно непонятно, для чего водителей заставляют давать на газ, вместо того, что бы дать возможность спокойно двигаться в потоке с оптимальной скоростью, не останавливаясь на светофорах. Да, помним о пешеходах, почемe-то всегда удавалось прежде найти компромисс, а теперь вот нету его. Предпочтение стали отдавать общественному транспорту, который работает по своему графику, и должен попадать на свою "волну", с учётом остановок.
Ну и о главном.
Сразу на двух перекрёстках
Ни для кого не секрет, что это было сделано
А вот на днях было предложение
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Иногда сложно понять логику или смысл того или иного изменения в организации дорожного движения Бреста. Когда-то давно один умный человек сказал - надо подходить...
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