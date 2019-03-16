Сразу два перекрёстка лишились вторых полос для поворота направо. Это хорошо или плохо?

Иногда сложно понять логику или смысл того или иного изменения в организации дорожного движения Бреста. Когда-то давно один умный человек сказал - надо подходить к этому без эмоций, с научной точки зрения. Потом он взял, и изменил в городе всё, к чему мы так были привычны. Широкие полосы стали узкими, светофоры настраивались на пропуск транспорта без остановок, исчезали нерегулируемые пешеходные переходы. Но то дела давно минувших лет. С тех пор всё опять поменялось, и тут до нас дошло, насколько правильными и необходимыми были те преобразования, которые мы раньше встречали "в штыки".



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А вот скажите-ка мне, что хорошего произошло в городе в плане организации дорожного движения в последний год (ну чуть побольше). Разрулилась какая-то проблема? Стало проще проезжать (проходить) тот или иной участок? Честно говоря, сходу можно вспомнить лишь реконструкцию бульвар-Варшавка, но там основы закладывались ещё раньше, при проектировании, так что можно не брать в расчёт. И ещё кое где посрезали слишком уж завышенные искусственные неровности (за это спасибо, но таких мест ещё хватает).

Раз о хорошем вспомнить не получилось, давайте тогда о плохом, что-ли. На брифинге председателя облисполкома прозвучала мало кем замеченная фраза, он вскользь упомянул, что налажена работа так называемой "зелёной волны". Однако, уже месяц как водители жалуются на то, что и там, где "волна" чудесно работала раньше (ул. Московская в частности), теперь приходится останавливаться на каждом светофоре - ну или "топить" с нарушениями, чтобы успеть на "волну", которая ну никак не на 60 работает.



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Спрашивается - зачем было трогать? На ум приходит информация, о которой сообщали как-то все СМИ Бреста - мол, Евросоюз поможет обеспечить в городе Бресте беспрепятственный проезд транспорта за счет интеллектуальной системы регулирования . Хороший лайфхак для того, кто решает - вы просто верните всё, как было, и можно будет сказать, что систему уже внедрили.

Это шутка, конечно, но совершенно непонятно, для чего водителей заставляют давать на газ, вместо того, что бы дать возможность спокойно двигаться в потоке с оптимальной скоростью, не останавливаясь на светофорах. Да, помним о пешеходах, почемe-то всегда удавалось прежде найти компромисс, а теперь вот нету его. Предпочтение стали отдавать общественному транспорту, который работает по своему графику, и должен попадать на свою "волну", с учётом остановок.



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Ну и о главном.

Сразу на двух перекрёстках убрали вторые полосы для поворотов направо - с Московской на 28-го Июля, и на проспект Республики. А вот с Машерова на Ленина, к примеру, оставили. А что так?

Ни для кого не секрет, что это было сделано после трагедии , разыгравшейся в Бресте в начале марта. Всё понимаем, соболезнуем, но согласитесь, начинать кардинально ломать существующую систему только потому, что сложилось сразу столько факторов, и это случилось - не совсем правильно. А давайте тогда вообще запретим маршрутки, или может вообще - правые повороты? А если завтра при повороте налево кто-то пострадает (не дай Бог), то и левые вторые отменим? Скажете это маразм?

А вот на днях было предложение переименовать улицу Советскую в ул. Тысячелетия . Идея понравилась, провели голосование, и опа, подавляющее большинство-то против, как оказалось! Хорошо, а почему тогда комиссия по организации дорожного движения, которая работает при горисполкоме проходит в закрытом режиме, и мы не знаем, какие аргументы приводятся в пользу принятия тех или иных решений? Как минимум - никто даже не удосужился спросить мнения водителей и пешеходов - они "за" такие изменения или против?